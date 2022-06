CORE Gerardo Contreras pide apoyo para pequeños agricultores

El objetivo es potenciar el empleo en la región a través de CORFO. La iniciativa permite que pequeños empresarios agrícolas y comerciantes tengan la posibilidad de superar los ingresos permitiendo mejorar y disminuir la tasa de empleo en la Región.

Por su parte, el actual presidente de la Comisión de Agricultura Gerardo Contreras Jorquera dijo que es una importante iniciativa en virtud y desarrollo de la región de O’Higgins, pero por otro lado pido que se considere la preocupación con la agricultura,

“Solicité a la división de fomento productivo del gobierno regional que esta misma medida debería ser considerada en los distintos programas de CORFO Línea de apoyo en virtud de los pequeños agricultores, considerando que sin los pequeños agricultores se pierde la cadena alimenticia del país, principalmente de la región y es por eso que he solicitado considerar inyección de recursos a través de CORFO con algún programa que vaya en ayuda económica para poder adquirir insumos y fertilizantes”.

El Consejero agregó que en el último tiempo han tenido una Inflación de hasta un 400%, es por eso que “creo que gran parte de la ayuda tiene que ser dirigida al pequeño agricultor y a la agricultura campesina. Nuestra región es un potencial agrícola de consumo humano y me preocupa que se esté perdiendo la agro alimentación, si no actuamos pronto estaremos en serios problemas agrícolas y alimenticios, creo que tanto como el Estado de Chile y el gobierno regional tiene que tomar acciones de apoyo y no perder uno de los ejes de desarrollo de la región como es la agricultura”.

Finalmente aseguró tener fe y esperanza que se analizará esta posibilidad por parte del gobierno regional y “considero que con esta iniciativa podremos colaborar a que nuestra agricultura no desaparezca de nuestra región”.