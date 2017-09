Invitan a elevar volantines en forma segura en estas fiestas patrias

La empresa recomendó a los niños elevar volantines con hilo de algodón lejos del tendido eléctrico, no trepar a los postes para recuperarlos ni lanzar objetos a los cables para evitar accidentes.

Elevar volantines es uno de los juegos más tradicionales de las fiestas patrias y requiere, al igual que todos los deportes que se realizan al aire libre, precauciones sencillas para evitar eventuales accidentes.

En este sentido, CGE Distribución lanzó esta mañana su campaña educativa "Eleva tu volantín más allá del cielo" en el colegio Hernán Olguín de Graneros, que busca entregar consejos para elevar volantines en forma segura y sin accidentes durante las festividades patrias.

La actividad contó con la presencia del Director Regional de la SEC, Ricardo Miranda; el Director del establecimiento educacional, Juan Gálvez; los representantes de CGE Distribución, Juan Carlos Oliver, Gerente de Instituciones y Comunidad y Giovanni Baselli, Gerente Comercial; junto a profesores y más de 400 alumnos.

En la oportunidad, la empresa invitó a los niños y sus familias a seguir estos consejos:

* Elevar volantines en lugares despejados y alejados de cables eléctricos y postes.

* No usar hilo curado y sólo ocupar hilo de algodón, ya que la mezcla de pegamento, vidrio molido, cuarzo y restos metálicos de virutilla, actúa como conductor de electricidad y puede electrocutar a una persona, además de ser un elemento extremadamente cortante.

* No subir a los árboles, postes ni torres eléctricas para rescatar un volantín perdido.

* No acercarse a cables que pudieran estar colgando o en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En la actividad se realizó una demostración en vivo de los peligros del hilo curado y se distribuyeron volantines, remolines, volantes y stickers a los asistentes.

Sobre la campaña el Director Regional de la SEC, Ricardo Miranda, recordó que "el uso del hilo curado es un delito, y pueden cortar las líneas del tendido eléctrico, produciéndose incluso accidentes fatales o daños a las personas, viviendas u otras instalaciones. Quisiera destacar la disposición del colegio y los alumnos y felicitar a CGE Distribución por darle continuidad a esta campaña, que no solo contribuye a la seguridad de las personas, sino que también a la continuidad del suministro eléctrico".

Juan Galvez, director del colegio, manifestó "una enorme gratitud de que SEC y CGE Distribución hayan puesto su mirada en el establecimiento municipal más grande de la comuna, y en consecuencia donde más pueden replicarse estos consejos. Esta iniciativa es muy formadora, y es relevante que ambas instituciones se unan para dar a conocer los peligros del uso del hilo curado en esta época".

Finalmente el Gerente de Instituciones y Comunidad de CGE Distribución, Juan Carlos Oliver, destacó que "con esta campaña que hemos venido realizando hace años, queremos llegar a todos los niños y jóvenes para que entiendan que el hilo curado es ilegal, y mostrarles los peligros que conlleva usar este hilo cerca de las líneas eléctricas".

Añadió que para la compañía no solo es importante entregar un suministro eléctrico de calidad, sino también "promover la seguridad de las personas y prevenir acciones que generen riesgo. Gracias a este tipo de campañas hemos visto cada vez menos accidentes asociados a daños de personas por elevar volantines con hilo curado".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.