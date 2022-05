CORE se reunió para analizar problemática de agricultores tabacaleros

Tras la reunión el Consejo Regional y presidente de la Comisión de Agricultura, Gerardo Contreras, señalo que “La idea es atender las necesidades y problemáticas que aquejan a los pequeños agricultores tabacaleros que producto del cambio climático se han visto afectados duramente. Como presidente de la comisión de Agricultura del CORE, tuve la iniciativa de lograr la cercanía con nuestros agricultores y manifestarles nuestro apoyo como autoridades regionales ante esta gran problemática que les esta tocando vivir. Nos llevamos tres importantes compromisos, primero por medio de los diputados presentes llegar ante la Comisión de Agricultura del congreso y buscar un proyecto a corto plazo debido a la emergencia. Lo segundo es conseguir que el ministro de agricultura a terreno y buscar apoyo económico sectorial y por último realizar una mesa de trabajo con todos los servicios de esta cartera a través de Consejo Regional de O’Higgins y juntos buscar un mecanismo de apoyo por parte del Gobierno Regional. Para mi es importante trabajar en forma seria por los agricultores de mi región y en especial por mi provincia de Colchagua, seguiré trabajando fuertemente desde mi Comisión de Agricultura y siempre en terreno”.

El alcalde de la comuna de Chimbarongo, Marco Contreras, también manifestó su preocupación por los agricultores señalando que “He estado apoyando a los agricultores, primero en su lucha contra la modificación que se haría a la ley del tabaco que buscaba prohibir su plantación y ahora en las dificultades por las heladas del año pasado. Quisieron prohibir la plantación de tabaco en una modificación a la ley que era muy injusta para los agricultores del tabaco. Desde el año 2017 que decidimos apoyarlos y ahora no será la excepción. Solo en Chimbarongo hay más de 2 mil personas que viven de la agricultura tabacalera y al eliminar este producto no se va a terminar con el habito de fumar si no que por el contrario se va a provocar una enorme cesantía y problemas sociales importantes”.

Por su parte la diputada representante del distrito 16, Carla Morales Maldonado, destacó la importancia de esta comisión señalando que “Principalmente quiero brindarles el apoyo a los agricultores del mundo tabacalero, pudimos ver en la reunión que mas del 80% de la producción está con pérdida total donde muchos de ellos no son usuarios de INDAP por lo tanto no van a poder recibir recursos de forma directa por parte de este servicio pero si lo que buscamos es poder aportar y colaborar desde la cámara de diputados y la comisión de agricultura para buscar una pronta solución a su problemática”.