Concejal Sergio Aravena supone intencionalidad política en decisión de cooperativa de agua potable en Olivar

Asimismo, consideró “grave” la exclusión en la toma de decisiones de todos sus socias y socios. “Debieron ser ellos quienes tendrían que haber entregado su opinión y su voto, que no tengo dudas habría sido positivo, en pos de lograr este proyecto tan relevante para los adultos mayores de la comuna”, explicó.

En el último concejo municipal, realizado el lunes 2 de mayo en la municipalidad de Olivar, el concejal Sergio Aravena (RN) denunció, con documentos en mano y ante toda la comunidad, una situación que involucra a la cooperativa de Agua Aguacoop Ltda.: La negativa de la directiva de la cooperativa de exponer ante sus socios y socias en su pasada asamblea general realizada el 24 de abril pasado, una solicitud realizada por la alcaldesa María Estrella Montero el mes de diciembre del año 2021, respecto a una donación o entrega vía comodato de 2.000 mts2 de terreno, con el fin de materializar el proyecto denominado “Construcción Centro Diurno para el Adulto Mayor, CEDIAM, del sector Gultro”.

Este es uno de los sueños y anhelos de esta administración alcaldicia, y que cumpliría con la construcción de este espacio físico y de encuentro, el objetivo de promover y fortalecer en ellos y ellas la autonomía e independencia, contribuyendo a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno familiar y social, y entregándoles temporalmente servicios sociales y sanitarios. Un proyecto que iba en total beneficio de los adultos mayores de Gultro y de la comuna.

Para Aravena, “esta situación es, a lo menos, extraña. La cooperativa, según entiendo y consta en una carta, iba a considerar la solicitud del municipio en su pasada asamblea general de socios. Pero esta situación no se cumplió, tomando su directiva una decisión arbitraria, que dejó a los socios sin voz ni voto al respecto. Esto me parece grave, ya que debieron ser ellos quienes tendrían que haber entregado su opinión y su voto, que no tengo dudas habría sido positivo, en pos de lograr este proyecto tan relevante para los adultos mayores de Olivar”. Agregó el concejal: “cuando más se les necesitaba, se negaron”.

El concejal también apunta a una intencionalidad o intervencionismo político. “La determinación del directorio de Aguacoop, hoy encabezado por el esposo de la ex Alcaldesa Práxedes Pérez, solo va en directo perjuicio de nuestros adultos mayores y su calidad de vida. Cabe preguntarse, ¿se habrían negado a la donación o comodato solicitado, si su mujer fuese aún la alcaldesa de la comuna? No es la primera vez que la flexibilidad o eficiencia de las decisiones de la cooperativa parece eclipsar con otros intereses, cuando alguno de sus dirigentes está en campaña para ser concejal o hay militancias partidistas de por medio, lo que los hace variar su actuar en desmedro de cualquier interés o bienestar social”.

Que el proyecto del Centro Diurno para Adultos Mayores de Olivar pueda llegar a no realizarse, será únicamente responsabilidad de quienes dirigen esta cooperativa y han privado a su asamblea de decidir libre y solidariamente”.

El concejal Sergio Aravena señala que a la asamblea de la cooperativa se le privó de conocer de parte de los funcionarios municipales correspondientes, el beneficio que la concreción de este proyecto significaría para Olivar. Sé que esto involucra parte del patrimonio de la cooperativa, pero era la oportunidad de que ellos hubieran entregado una parte de éste, para el desarrollo de este proyecto y con un beneficio social hacia la comunidad.