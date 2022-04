95 años trabajando por el bienestar de los chilenos

En la región de O´Higgins, la verde institución no estuvo ajena a dicha celebración y fue así como en las distintas unidades de las tres provincias hubo breves actos, siendo las ceremonias principales en las Prefecturas de Colchagua y Cachapoal ante la presencia de numerosas autoridades e invitados especiales.

En San Fernando, la ceremonia tuvo lugar en el frontis de la Prefectura Colchagua y fue encabezada por el prefecto de la repartición coronel Eduardo Palma y contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas la Delegada Presidencial Marta Pizarro, el alcalde de esta ciudad Pablo Silva Pérez, el diputado Eduardo Cornejo Lagos, representes del ejército, PDI y círculos de carabineros en retiro, alguaciles e invitados especiales.

En la oportunidad, hizo uso de la palabra el prefecto coronel Eduardo Palma y hubo entrega de premios y estímulos especiales al personal con 20 y 30 años de servicio.

RANCAGUA

En la comuna de Rancagua hubo ceremonias en cada una de las comisarías, como también en la Prefectura de Cachapoal encabezadas por el jefe de la Sexta Zona, general Edson Carrasco. En las unidades de la capital regional hubo reconocimiento para aquellos funcionarios que cumplieron 30 años de labor.

General Edson Carrasco, jefe de la Sexta Zona de Carabineros: "En este aniversario estamos trabajando fuertemente en nuestra modernización"

"Queremos estar a la altura de las necesidades de Chile en el siglo XXI con el énfasis puesto en las personas".

En estos noventa y cinco años de historia, nuestra institución ha trabajado de manera incansable por el bienestar de los habitantes del país, fieles a la doctrina que ha forjado nuestra identidad.

Vivimos un momento trascendental para la Institución. Hemos atravesado tiempos complejos, pero, seguimos siendo miles los carabineros y carabineras que con el orgullo y responsabilidad que significa vestir este verde uniforme, seguimos más allá de lo exigible y a veces, de lo humano, aportando a la paz social, como una institución al servicio de las personas.

'Ad portas' de nuestro centenario institucional, estamos empeñados en realizar los profundos cambios, donde tenemos el desafío de llevar a cabo un proceso de modernización con profesionales formados con pleno respeto a la dignidad y derechos de las personas, sin renunciar a nuestra esencia de servidores públicos y seguir fieles a nuestra historia y doctrina de compromiso con el bien común, que fija los principios y valores que guían nuestro camino y que nos han caracterizado en la historia de nuestro país, desde el ayer, del hoy y del futuro.

Ser fieles a nuestra historia y doctrina es recordar por siempre a los 1.224 mártires de Carabineros que entregaron su vida por la patria y que como una forma de homenajearlos nuestro General Director declaró el 12 de junio, como el Día del Mártir de Carabineros, a quienes reconocemos con agradecimiento y gran orgullo, como parte de la entrega al servicio.

En este aniversario, reafirmamos como siempre y más que nunca que seguiremos con nuestra incansable labor, día y noche en la calle, en todo el país, dando lo mejor para apoyar a todos quienes nos necesiten sin importar su condición. Por eso quiero agradecer profundamente a los Carabineros que realizan su labor en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, vaya para ellos mi reconocimiento y admiración porque sé que su compromiso y labor, los hace postergar muchas cosas e incluso a sus propias familias, con tal de cumplir con su deber y vocación.

Seguiremos desarrollando nuestra labor con honor, compromiso y esa esencia que nos ha permitido estar cerca de la gente, trabajar por la seguridad y seguir con una vocación de servicio inalterable en el tiempo, con un discernimiento ético, con apego a los Derechos Humanos de las personas, camino a nuestro Centenario y siendo Carabineros de Todos.

Madre y Carabinera, dos roles en una Mujer

Detrás del uniforme verde, muchas veces hay historias de hombres y mujeres que en la vorágine del quehacer diario pasan desapercibidas para la mayoría de las personas.

La cabo primero Claudia Inostroza, oriunda de Cañete, trabaja hace 8 años en la Segunda Comisaria de Santa Cruz, tres de los cuales a tenido que compatibilizar con ser la mamá de Joaquín, trabajar de Carabinera y criar a su hijo sin una red de apoyo.

"No ha sido fácil, cumplir con todos los roles, pero uno tiene que dar siempre lo mejor de sí. Yo saco fuerza de los besos y abrazos que me da mi hijo".

La Cabo Inostroza reconoce que el ser madre le ha dado una sensibilidad distinta, que refuerza la vocación de servicio que siempre la acompaña en su trabajo. "Me pongo en el lugar de las madres que se acercan a mí, con empatía y sentimientos. Todos los días en nuestro trabajo son diferentes, a veces uno termina muy cansada, pero sé que tengo que sacar adelante a mi hijo y que hay personas que necesitan de nuestro trabajo".

A la hora de recocer apoyo, Claudia nos cuenta que "Mis compañeros de trabajo-en la Segunda Comisaria Santa Cruz- son un 7, todos están pendientes de mi hijo y me ayudan a salir adelante" y también, reconoce la comprensión y apoyo de la comisario, mayor Karla Piña, "Ella empatiza conmigo como mujer y me da las facilidades para cumplir en mi trabajo y con mi hijo".

"A veces uno va por la calle y las personas con las que interactúa no se dan cuenta que uno tiene los mismos problemas, necesidades, sueños y esperanza que ellos, porque el uniforme puede ser una barrera, pero uno es de carne y hueso igual que ellos, por eso queremos que nos conozcan tal como somos", agregó la Carabinera.

Carabineros de la VI Zona y su trabajo incansable por la región

Con dos Prefecturas, diez comisarías y 76 cuarteles, Carabineros de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, trabaja cada día para llevar paz y seguridad a todos los habitantes de nuestra región, con la misión de ser Carabineros de todos, sin exclusiones.

Desplegando un trabajo incansable, con el alma y desgraciadamente, a veces, con la propia vida, para así estar a la altura de los requerimientos de la comunidad en el Chile actual. En 2021 se realizaron 545.069 procedimientos policiales en la región lo que significa que cada día, Carabineros de O'Higgins atendieron 45.422 procedimientos a solicitud de la comunidad.

Además, en 2021 Carabineros de la región realizaron 456.054 controles -de identidad, vehiculares, a locales comerciales y bancos y a locales de alcoholes-, que se desglosan en 38.005 controles mensuales y 52 por hora.

En lo que respecta a la cantidad de detenidos, en total en 2021 fueron detenidas 39.612 personas, un 23% más que en 2020. Se incautaron 519,3 kg de drogas las cuales fueron retiradas de las calles evitando su consumo y desarticulando toda la delincuencia que se genera alrededor del círculo del tráfico y microtráfico.

Junto con lo anterior, este 2021 se incautaron 120 armas y desarticularon 14 bandas delictuales. Logrando recuperar 399 automóviles robados.

En lo que respecta a los primeros meses de este 2022, a la fecha el trabajo incesante de Carabineros se ve bien aspectado en contra de la delincuencia y a favor de la seguridad y prevención de la comunidad. Hasta el 17 de abril se han recuperado 156 vehículos robados y 56 armas de fuego.

El trabajo coordinado con Fiscalía, la labor especializada del OS7 y los Carabineros que se desempeñan en el territorio, desde el 1 de enero a la fecha, han permitido incautar cerca de 350 kilos de drogas. Destacando el procedimiento realizado por el OS7 en tres domicilios de Rancagua, que permitió detener a dos personas y realizó uno de los mayores decomisos de droga del último año, 19 kilos 697 gramos de cocaína, 9 kilos 983 gramos de pasta base y 1 kilo 521 gramos de marihuana, además de armas, municiones, dinero en efectivo y distintas especies para aumentar y modificar la droga.

A la hora de proyectarse, tal como señala el jefe de zona, General Edson Carrasco, "En este aniversario 95°, estamos trabajando fuertemente en nuestra modernización, para estar a la altura de las necesidades de Chile en el siglo XXI, con el énfasis puesto en las personas", con el desafío de modernizarse y formar profesionales que cumplan con su rol de servicio público, guiados por la doctrina institucional y con orgullo de su historia, la que forma parte de la identidad nacional.

Con respeto a los derechos humanos, sin excepción, ni exclusiones, bajo el lema Carabineros de Todos. Según agregó el General Carrasco, estamos en un proceso profundo de reforma de nuestros métodos, formación y vinculación con el entorno", acorde al Carabinero del Centenario, con herramientas para entregar seguridad, abierto a los cambios de la sociedad, cercano, comprometido y con redoblada vocación de servicio.

Suboficial mayor Mario Meza: "Mi nieto me ayudó a ser mejor carabinero"

El Suboficial mayor Mario Meza, con 31 años de servicio, se desempeña profesionalmente en la Primera Comisaria Rancagua, en su tiempo libre coopera con la agrupación de Autismo de Rancagua y en navidad se transforma en un viejito pascuero de azul.

Hace tres años la vida le cambió al Suboficial Mayor Mario Meza, cuando nació su primer y único nieto. Alguna vez había escuchado hablar del autismo, pero en realidad no sabía mucho, hasta que el pequeño Juan José fue diagnosticado con este trastorno, que le dio la posibilidad de como abuelo y luego como colaborador conocer el mundo de los niños, niñas y adultos autistas que es tan desconocido para la mayoría de las personas.

"El autismo ahora es parte de mi vida y eso me ha permitido darles ese conocimiento a mis colegas. Porque las personas autistas son estructuradas, les molestan los ruidos, no les gusta salir de su rutina y eso uno lo desconoce. Por eso si me encuentro con una persona con autismo o con alguna otra discapacidad, uno ya sabe cómo debe tratarlos y desarrolla otra sensibilidad, que me ayuda a ser mejor Carabinero".

Y agrega, "El tener un nieto autista me enseñó a ver la vida desde otro punto de vista. Mi nieto es mi contacto con la realidad, me hace poner los pies en la tierra, ver lo simple de la vida y disfrutarla".

Cada navidad, el suboficial Meza se viste con un traje de viejo pascuero, particular, de color azul, que es el color del autismo y comienza a visitar las casas de niños y niñas con autismo para saludarlos y también, recorre las casas de sus colegas u otras personas con hijos o nietos en situación de discapacidad para darles una sorpresa, porque como cuenta "Me hace muy feliz hacerlo, me llena el alma" y cuenta que agradece profundamente esta oportunidad que le está dando la vida.

"El último año tuve Covid y casi me morí, estuve 32 dias hospitalizado y 7 de ellos en coma, pero me dieron otra oportunidad para seguir aportando a la sociedad como servidor público, pero además ahora como un abuelo que ama a su nieto y quiere que los niños y niñas autistas tengan una mejor calidad de vida y sean aceptados en esta sociedad".