SAG O'Higgins fiscaliza producción de vinos en la región

El Operativo Vendimia 2022 ha concentrado los esfuerzos de los equipos de la institución fiscalizadora en la realización de revisiones a bodegas productoras de vinos, ejecutando verificaciones físicas de las instalaciones y del proceso de vinificación, junto con la inspección documental en que se revisa, entre otros, los documentos de ingreso y salida de vinos y uvas, desde y hacia las bodegas.

"Nuestros equipos han desarrollado labores en conjunto con funcionarios y funcionarias de la región del Maule porque la oportunidad es ahora. Nuestro deber es cautelar que la producción se realice acorde a la normativa. Si bien este año hubo una cosecha un tanto tardía de la uva, el mes de abril ha estado muy activo", indicó Luis Rodríguez, director regional del SAG.



Cifras 2021

"Durante el año 2021, en la región se declararon casi 390 millones litros de vino, lo que posiciona a O'Higgins como la segunda región con mayor producción de vinos, a nivel país", indicó el Seremi de Agricultura, Cristián Silva.

Un dato importante, es que en la región se declararon 18.600.509 litros de vino producidos a partir de uva de mesa. "Uno de los principales enfoques de la fiscalización en estos operativos es detectar la mezcla de variedades de mesa con vinífera, situación que no está permitida por la normativa", señaló Rodríguez.

Los principales incumplimientos detectados en los operativos de vendimia fueron no enviar resumen de kilogramos de uva recepcionados una vez terminada la vendimia, no tener los registros actualizados y el no dar aviso de intención de vendimia y la condición de la bodega. Estos incumplimientos están asociados a diversas resoluciones emitidas por el SAG, tendientes a regular las actividades de vendimia, permitiendo un mayor control y trazabilidad de la uva ingresada, de manera de vincularla a la declaración de cosecha.

El número de productores que realizan declaración de cosecha durante el 2021, es de aproximadamente 160 productores.