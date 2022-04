Ex Alumno del Liceo Neandro Schilling dictará conferencia

El profesional invitado es el kinesiólogo San Fernandino Francisco Rodríguez Jorquera, quien abordará el tema "Actividad Física en personas mayores".

Francisco, es Kinesiólogo del Programa de Geriatría Facultad de Medicina Universidad Católica de Chile. Encargado de la Rehabilitación Física en Personas Mayores.

Hicimos algunas consultas al profesional y nos respondió:



Francisco, ¿qué recuerdos quedan de la etapa estudiantil vivida en el Liceo?

Llegué a 6to. Básico y me cambio totalmente la vida. Venía de un colegio rural. Egresé el año 72

La experiencia educativa y formativa me marcó para siempre, buena parte de los amigos que hice en esos años de alumno siguen siendo parte de mi hasta el día de hoy.

Aprendí, en mi pasada por el Liceo, que debemos ser parte de la sociedad en la que vivimos y asumir roles y responsabilidades en ella. Cultivé mi vocación por el área de la salud.

Uno de los regalos que Dios me ha dado en la vida ha sido pertenecer al Liceo. Guardo los mejores recuerdos de mi paso por el liceo, con compañeros, algunos de ellos ya no están, y profesores que me marcaron para toda la vida. Agradezco la formación recibida, especialmente en lo que respecta a la amistad, el compañerismo, el interés por lo que ocurre en el país y en el mundo. Marcó mi formación como hombre, padre y profesional.

El liceo Neandro Schilling me enseño Valores que siempre van a estar conmigo: la solidaridad, la empatía con los demás y, sobre todo como poder ayudar a quienes más lo necesitan.

Y, como olvidar a algunos profesores o personas icónicos que te marcan (para bien) y te dejan lecciones que nunca vas a olvidar.



¿Qué valor le das a la actividad física en todas las personas y -específicamente- en las personas mayores?

La actividad física y la movilidad tiene múltiples beneficios en las Personas Mayores. El Ejercicios Físico es una de las mejores herramientas para aumentar las capacidades funcionales deterioradas con el paso de los años.

Los cuidados a las personas mayores se enfocan cada vez más a la atención integral, la prevención de la dependencia, la conservación de la salud para su autonomía y funcionalidad. El ejercicio físico es una de las mejores herramientas para mantener o mejorar las capacidades funcionales que se pueden deteriorar con el paso de los años.

La actividad Física, no solamente mejora las capacidades funcionales, sino que aporta muchos beneficios al estado anímico y mental logrando una mayor autonomía personal y por lo tanto mejor Calidad de Vida.

Invitamos a la comunidad sanfernandina a ser partícipe de esta gran conferencia.

Las personas mayores deberían tener mayor importancia en nuestra sociedad porque ellos poseen una gran sabiduría que han adquirido a lo largo de toda su vida y que se convierte en un verdadero tesoro que todos nosotros podemos aprovechar. Además, son los encargados de mantener unida a la familia, dar consejos y apoyo emocional, cuidar a los más pequeños, incluso ayuda económica

A modo de resumen la participación de las personas mayores es un mecanismo protector en la vejez y que promociona un envejecimiento exitoso. Sus beneficios son múltiples: biológicos, Psicológicos y sociales.

No cabe duda de que la actividad física es muy saludable por lo que invitamos a toda la comunidad realizar alguna actividad física para obtener un envejecimiento saludable y exitoso. Los esperamos este viernes.