Hospital Chimbarongo informa plan de retorno de visitas a pacientes

"El propósito es orientar al usuario y comunidad en general, respecto al retorno seguro de visitas a pacientes hospitalizados en Hospital de Mercedes Chimbarongo. Por tanto, es necesario que cada chimbaronguino y chimbaronguina tenga presente las siguientes consideraciones generales que detallaremos a continuación", señaló la directora (s), Dra. Natalia Lara.



Consideraciones Generales:

* La apertura de visitas al Servicio de Hospitalización de Hospital de Mercedes Chimbarongo, será a contar del día lunes 25 de abril de 2022.

* El horario de la visita será de lunes a jueves de 15:30 a 16:30 horas y los viernes de 14:30 a 15:30 horas.

* Cada visita deberá presentar cédula de identidad al ingreso al establecimiento.

* Cada visita, familiar y/o acompañante deberá presentar PASE DE MOVILIDAD al ingreso al establecimiento de salud y registrarse en Admisión de Hospitalización.

* No se permiten visitas de niños(as) menores de 12 años.

* Previo al ingreso de las visitas, el personal de establecimiento de salud, tendrá que constatar:

- Control de temperatura a cada visitante.

- Verificar que no presente signos y síntomas sugerentes de COVID-19.

- Correcto uso de la mascarilla, la que será reemplazada por una nueva hasta el egreso de la visita, o en mal estado.

- Velar por el lavado de manos con agua y jabón o empleo de alcohol gel.

* Se autorizará a un familiar por paciente, sin cambio, entre ellos (uno por día).

* Se prohíbe todo tipo de contacto físico, entre paciente y familiar (besos, abrazos, entre otros).

* Se prohíbe el desplazamiento dentro de la sala y la asistencia a otros pacientes.

* Se prohíbe el ingreso de alimentos para los pacientes

* Durante la estadía de visita al paciente, si se requiere de un procedimiento clínico a un paciente de la misma sala, todas las visitas deberán abandonar la sala sin devolución del tiempo ocupado.

* Posterior a la visita, las sillas u otros dispositivos empleados durante la visita deberán desinfectarse de acuerdo a los protocolos que se establezcan.

* Los familiares de pacientes con aislamientos de contacto podrán ingresar a la sala con elementos de protección personal (EPP) proporcionado por el establecimiento de salud.

* No se aceptarán visitas de algún familiar los fines de semana y días feriados.