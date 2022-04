Se viene un nuevo desafío para Benjamín Valdés López

En entrevista con diario Sexta Región, el exitoso deportista, que cursa primer año de Medicina en la Universidad Católica del Maule, dijo que en este evento competirá en ambas categorías en el arma de espada, donde su principal objetivo es subirse al podio en juvenil y en adulto finalizar dentro del top 8.

"Luego de obtener la medalla de plata junto al TeamChile de Espada en el reciente Panamericano de Lima, me hizo reflexionar y darme cuenta que la esgrima es mi pasión y por ello seguiré con las mejores vibras para alcanzar cada objetivo planteado no solo en el ámbito deportivo, si no también en la vida", argumentó.

El joven sanfernandino indicó que: "A pesar de haber disminuido mi carga de entrenamiento considerablemente debido al ingreso a la Universidad, confío en mis capacidades para lograr un buen resultado en las siguientes competencias nacionales y clasificar al Panamericano Adulto en Paraguay y a mi último Sudamericano Junior en Brasil".