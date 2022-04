Roban generador industrial y madera desde una barraca en Coltauco

Carabineros de la comuna de Coltauco recibió un llamado, que alertaba que en una barraca ubicada en el sector de Idauhillo, se estaría realizando la sustracción de madera y especies desde su interior.

Rápidamente, personal policial llegó al lugar, percatándose de la veracidad de la denuncia y encontrándose con cinco sujetos quienes estaban tratando de cargar un generador industrial a una camioneta, los que al ver la presencia de carabineros se dieron a la fuga. Tras solicitar apoyo al personal de Idahue, se logró la captura de tres de los individuos en sectores aledaños.

El jefe de Tenencia de Carabineros de Coltauco, Suboficial Mayor Mario Cifras Lucero, señaló que "Se logró recuperar una camioneta, la que mantenía encargo vigente por robo en la ciudad de Rancagua, madera y un generador industrial. Actualmente se solicitaron los peritajes correspondientes para devolver el vehículo a sus dueños, mientras que las demás especies fueron regresadas a sus propietarios".

Por su parte, el alcalde de la Comuna de Coltauco, Félix Sánchez Vergara, valoró el actuar de carabineros, agregando que desde hace algún tiempo están trabajando en conjunto carabineros, el municipio y también la comunidad, realizando operativos y estando alerta a los llamados de las distintas localidades "Queremos erradicar la delincuencia de nuestra comuna con acciones concretas, y para eso se necesita la colaboración de todas las partes, de esa forma entregaremos más seguridad y a la vez también más sensación de seguridad a nuestros vecinos. En este caso, los detenidos no eran de Coltauco, sino de Mostazal, Graneros y Rancagua, por lo que esperamos que la justicia no los deje en libertad y así no sigan cometiendo ilícitos en esta o en otras comunas".