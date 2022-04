Subsidio clase media: conoce las fechas y requisitos de postulación

Hoy martes 19 de abril comenzarán las postulaciones al primer llamado 2022 del Subsidio DS.1 para la Clase Media, beneficio otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que entrega una importante ayuda económica a las familias que quieran adquirir una vivienda (nueva o usada) o construir en sitio propio. El Seremi Minvu O'Higgins, Óscar Muñoz, explicó que para acceder a este subsidio es necesario cumplir con una serie de requisitos, según título y tramo al que se postule.

La autoridad regional indicó que "Los postulantes deben tener como mínimo 18 años y contar con cédula de identidad. Las personas extranjeras deben presentar, además, el certificado de permanencia definitiva. Todos deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que se solicita en cada título o tramo. Finalmente, deben acreditar una cuenta de ahorro con al menos 12 meses de antigüedad y contar con el ahorro mínimo exigido que va desde las 30 a 80 unidades de fomento".



¿CÓMO POSTULAR?

El llamado se extenderá hasta las 16:00 horas del 29 de abril y contemplará tres alternativas de postulación:

1- Postulación Automática: Considerará a los postulantes no seleccionados en el primer llamado 2021, tanto en la modalidad de adquisición como en construcción en sitio propio.

Esta modalidad de postulación iniciará a las 08:30 horas del 19 de abril.

2- Postulación en Línea: Estará dirigida a postulantes nuevos que cuenten con Clave Única y, para los antiguos, que no aprobaron la propuesta de postulación automática. Esta modalidad iniciará a las 08:30 horas del 20 de abril.

3- Solicitud de Postulación Vía Formulario de Postulación Ciudadana: Esta alternativa está dirigida a personas que no puedan ser atendidos a través de postulación automática o en línea. Estará disponible desde las 08:30 horas del 25 de abril.

Cabe destacar, que hasta el 25 de julio también estará disponible el llamado regular a postulación del Subsidio de Arriendo. En este sentido, el Seremi explicó que "Las personas pueden postular a ambos beneficios sin inconvenientes, solo cumpliendo con los requisitos de cada llamado. Incluso, si ya es beneficiario puede participar a esta postulación del Subsidio DS1".

Más información sobre este y otros beneficios en www.minvu.cl