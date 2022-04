Autoridades realizan llamado a evitar accidentes durante este fin de semana

“Si vas a conducir, no bebas alcohol ni consumas drogas. El autocuidado es fundamental para prevenir accidentes este fin de semana largo”, fue el llamado que la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro, realizó a la comunidad colchagüina.

Ayer Carabineros inició un servicio especial de control vehicular en las principales vías de la provincia de Colchagua, con el fin de prevenir accidentes de tránsito, debido al aumento del flujo durante este fin de semana largo de Semana Santa.

En ese sentido, la Delegada Presidencial de Colchagua Marta Pizarro, acompañada por Carabineros de la Prefectura de Colchagua, la municipalidad de San Fernando y funcionarios del Servicio Nacional para la Prevención de Drogas y Alcohol (Senda), realizó desde la capital provincial, un llamado a la población a extremar la precaución durante sus traslados, tanto en conductores como en peatones, promocionando la campaña “La Otra Pandemia”.

“Hoy estamos junto a la municipalidad y Carabineros para recordarles a todos lo importante que es la prevención al momento de conducir. Recordarles además que está en vigencia la Ley Emilia, la Ley Tolerancia Cero, por lo que es importante no conducir bajo la influencia de cualquier tipo de droga para cuidarnos a nosotros mismos y entre todos. Para el Presidente Gabriel Boric y para nuestro Gobierno es muy importante que la prevención se realicen actos de prevención, porque estamos muy preocupados y preocupadas de que la ciudadanía tome en serio la prevención al momento de conducir”, relató la Delegada Presidencial.

Por su parte la Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de Colchagua Teniente Coronel Oriana Fuentealba detalló que “dando inicio al primer fin de semana largo del año 2022, de semana santa, estamos fomentando la campaña “La Otra Pandemia” que dice relación con los conductores que hacen dicha acción bajo la influencia del alcohol y las drogas. Estamos fomentando y sensibilizando en los conductores que se van a desplazar durante este fin de semana para compartir en familia, que si toman la decisión de consumir alcohol o algún tipo de droga, no conduzcan, para evitar algún tipo de tragedia o accidente de tránsito”.

Asimismo, apuntó que “el año 2021, en este mismo fin de semana largo, hubo once accidentes de tránsito en la provincia de Colchagua. Afortunadamente no tuvimos muertes que lamentar, por lo que esperamos que este fin de semana se repita lo mismo, haya menos accidentes, no haya ningún fallecido y posteriormente el domingo retornar a sus domicilios, sin problemas”.

Por su parte, Guido Carreño, jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Frenando, subrayó que “el mensaje que resaltamos desde el municipio de San Fernando es que si bebe alcohol, no conduzca, para que las familias puedan disfrutar junto a sus seres queridos. No salga si se toma un traguito, no conduzca, por lo que depende de cada uno de nosotros que sean unas lindas fiestas junto a sus familias”.

Con este llamado, las autoridades buscan prevenir los accidentes causados por la ingesta de alcohol o drogas al conducir y transitar durante este fin de semana largo.

Por eso es que Carabineros y Senda realizarán durante todo el fin de semana, controles de alcotest como vehiculares, tanto en las rutas interurbanas como en las ciudades, los que serán reforzados con la presencia de la ambulancia Control Cero.