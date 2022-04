Obras de infraestructura y planes de inversión de empresa distribuidora CGE

En dependencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -SEC-, el seremi de Energía, Claudio Martínez Molina junto al Director Regional de la SEC, Ricardo Miranda Puebla, encabezaron reunión de coordinación con ejecutivos de CGE, para conocer el estado de avance en obras de infraestructura, planes de mejoramiento de mantención e inversión, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región de O´Higgins.

En la ocasión, el seremi de Energía, Claudio Martínez Molina, señaló que "Nuestro foco va centrado en la calidad del servicio con especial énfasis en sectores rurales, de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Nuestro ministro Claudio Huepe, nos ha solicitado que el acceso a la energía llegue de manera continua y óptima a todos los rincones del país, especialmente, en aquellas zonas más apartadas, lo que va en concordancia con los ejes estratégicos del ministerio de Energía, que es superar la vulnerabilidad y pobreza energética".

Además, el Seremi de Energía, se refirió a los aspectos técnicos de las nuevas subestaciones y la ampliación de las que están en operación, recalcando que "Esperamos que CGE cumpla con el cronograma comprometido por la empresa".

Por su parte, el director regional de la SEC, Ricardo Miranda, manifestó que "Hemos solicitado a la empresa distribuidora CGE, que nos presenten los avances de los trabajos de inversión, de manteniendo preventivo para el año, con el fin de evitar interrupciones del suministro eléctrico durante el invierno, y para absorber el crecimiento de la región, no solamente en la zona urbana, sino que con especial énfasis en los sectores rurales y más apartados del centro de nuestra región".

Asimismo, el director de la SEC agregó que "La empresa nos informó de manera detallada las obras de inversión más relevantes, como es el caso del refuerzo en subestaciones primarias, nuevos transformadores de poder, refuerzos en líneas de transmisión y el plan detallado que tienen en distribución".

"Nosotros como autoridades del sector energético, siempre pedimos y recordamos a la ciudadanía que la empresa no tiene como enterarse cuando hay una falla eléctrica, si es que el cliente no avisa y no hace su reclamo. Hay un teléfono de la CGE que no tiene costo que es 800 800767 o ingresar el reclamo en la aplicación de celular o página web www.sec.cl. Se recomienda que a los cinco minutos máximo que se produce el corte reclamen, porque la empresa no tiene como saber que están sin suministro", finalizó el director regional de la SEC.