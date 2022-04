Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba Pino: "Las políticas públicas se construyen mejor escuchando las opiniones de las comunidades"

Como parte de la nueva forma de relacionarse con los vecinos y las diversas autoridades de la región de O´Higgins la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba Pino, visitó, en estos pocos días de ejercicio del cargo, las comunas de Mostazal, Peumo, Pichilemu y Marchigüe, con el objetivo de conocer a sus alcaldes y conversar, de forma cercana y franca, con distintos actores que integran cada comunidad, en especial dirigentes sociales.

"Es importante informar, pero también retroalimentarse de la realidad de los territorios y eso se logra conversando con la comunidad, esa va a ser la tónica que tendremos, junto al Delegado Presidencial, de recoger las necesidades de las personas. Hemos tenido mucho trabajo en terreno, nos hemos reunidos con dirigentes, algunos medios de la provincia de Cardenal Caro y esto vino a petición de la propia comunidad, especialmente de algunos alcaldes y autoridades que estaban interesadas en que ya comenzáramos a realizar la labor de comunicarnos en los territorios y como mandato presidencial, nosotros tenemos este sello de volver a trabajar desde todos los rincones de la región, hecho que tiene que ver directamente con un tema de descentralización. Creemos que el servicio público debe movilizarse a los territorios, tenemos una región que necesita de la presencia de la autoridad, por lo tanto, estas actividades responden a ese mandato presidencial y es por eso que vamos a seguir visitándolas hasta llegar a cada comuna de O´Higgins", recalcó la autoridad sectorial.

Patricia Torrealba Pino, Psicopedagoga con Licenciatura en Educación, Educadora Diferencial con mención en trastornos del aprendizaje, renguina, quién durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet se desempeñó como Coordinadora Regional del Senama, donde centró su labor en la capacitación y fortalecimiento de las organizaciones, siendo colaboradora en la creación de las tres Federación de Adultos Mayores en O´Higgins, indicó que el trabajo a desarrollar con los medios de comunicación es vital, pero no se puede enfocar en sólo informar, también se debe elaborar un plan conjunto que permita ayudar a los medios de comunicación; "Los medios siempre están disponibles para poder informar las políticas públicas y realizar las bajadas a la comunidad, dentro de la nueva gestión también requerimos ser un aporte a los medios de comunicación, debemos ser capaces de desarrollar un trabajo unidos, porque en este proceso democrático es tremendamente importante lo que ellos hagan. Hoy estamos en una causa que no tiene que ver sólo con la instalación del Gobierno, sino también con la Constituyente y como la gente se va informando, pero para eso también nosotros debemos ser capaces de apoyar a los medios, en ese sentido queremos profundizar espacios de diálogos, debemos ser una autoridad presente no sólo para informar, sino también para escuchar a los medios regionales y planificar esta suerte de trabajo colectivo en estos cuatro años que quedan", enfatizó la autoridad.

Hacer la bajada de cara a la comunidad, canalizar las necesidades territoriales y mucho diálogo son parte de la forma de trabajo que desea plasmar la vocera regional durante su gestión; "La dinámica es no sólo comunicar, sino también, actuar como un nexo entre lo que quiere la comunidad y lo que hace el Gobierno a través de los distintos servicios públicos. Cada Gobierno cuando se instala, si bien viene con una propuesta, un plan país, esto también tiene matices, no es lineal, ningún Gobierno cumple el 100% de su programa tal cual lo escribió, por la misma dinámica de los territorios y de la contingencia, uno siempre tiene que estar tratando de ejecutar lo que se prometió como proyecto político, también ir incorporando la información que es necesaria para ir mejorando la propia propuesta de la actual administración del presidente Gabriel Boric. Me gusta mucho el diálogo cómo herramienta para ir construyendo el nuevo país, ya que las políticas públicas se conforman mejor escuchando las opiniones de las comunidades", destacó Patricia Torrealba Pino.