Nancagua se lució con su concurso comunal de cueca

En la plaza Carlos Iribarne de la comuna de los naranjos se llevó a cabo el campeonato comunal de cueca adulto con miras al Nacional de Arica 2022.

La jornada comenzó el viernes 8 de abril recién pasado con la inauguración de la feria emprende, del "Centro de Negocios SERCOTEC Santa Cruz-Pichilemu", en coordinación con la oficina de fomento productivo de la Municipalidad de Nancagua, donde expusieron un gran número de emprendedores provenientes de distintas comunas y de la ciudad anfitriona, culminando el día sábado 9 con el concurso de cueca comunal, coordinado por la oficina de Cultura y comunicaciones del municipio.

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de Nancagua Mario Bustamante Salinas, acompañado por la representante del Gobernador Regional, la jefa de la División de Fomento e Industria del Gore, Leonor Díaz, destacando además la presencia de las concejalas Marina Rencoret Fuenzalida, Aurora Videla Chávez y el concejal Adolfo Suárez Cabello. Junto a ellos estuvo el coordinador SERCOTEC, Alejandro Rogers Bazzolo, la asesora SERCOTEC Natalia Mella Vargas y un marco de público digno para una feria de esta envergadura, instancia propicia para que los emprendedores pudieran comercializar sus productos y realizar redes de nuevos negocios, lo que lleva consigo una expansión de sus emprendimientos.

En tanto, en la jornada del día sábado se pudo apreciar una plaza Carlos Iribarne completamente repleta de público esperando con entusiasmo el concurso comunal de cueca adulto, el cual ya varios años no se realizaba, pero que con el ahínco que caracteriza al alcalde Bustamante Salinas, se logró concretar con 3 parejas en competencia que dieron vida a este evento cuequero, el que fue amenizado por el conjunto folclórico Renacer de Santa Cruz y animado por una de las personas que ha entregado mucho de su vida a la cultura local, hablamos de Jorge Urzúa Contreras, quien además fue homenajeado por el propio alcalde por su desinteresado aporte a la cultura de las y los nancaguinos, momento en que el público se desbordó con un aplauso que ensordeció los acordes que acompañaron ese momento.

Para el alcalde Mario Bustamante Salinas, esta instancia de participación, tanto en la feria como en el concurso comunal de cueca, marcan un antes y después de tanto tiempo encerrados, indicando "Tenemos que seguir cuidándonos, pero creo que es hora que empecemos a entregar los espacios con responsabilidad para que las personas vuelvan a emprender, volvamos a reencontrarnos con la cultura y nuestras tradiciones... hago un positivo balance de la actividad, siento que vamos sembrando futuro con el apoyo de todos nuestros vecinos y vecinas, sin dejar de destacar al Concejo Municipal. Fue así lo que se demostró con la gran afluencia de público en ambas jornadas. Creo firmemente en la capacidad y potencial que tenemos como comuna, como siempre lo he dicho, SOMOS LA COMUNA MÁS LINDA DE CHILE, esto no lo digo sólo por nuestro entorno natural, sino también por nuestra gente, esforzada, de campo, trabajadora, luchadora y siempre con una capacidad de reinventarse para lograr sus objetivos, los invito a todas y todos a sumar y no restar, siempre pensando en el bienestar colectivo y no individual", puntualizó el jefe comunal.

El jurado designado por el delegado Regional del Club de huasos de Arica fue conformado por Susana Quintanilla, Jéssica Moscoso y Felipe Cabello, quienes tuvieron la misión de seleccionar a la pareja que representará a la comuna de Nancagua en el Concurso Interprovincial en la comuna de San Fernando, el próximo 30 de abril y recayó en la pareja compuesta por Rayen Ancán Aguirre y Benjamín Catalán León quienes obtuvieron el primer lugar de este certamen, mientras tanto que el segundo lugar lo obtuvo la paraje compuesta por Olga Poblete Velásquez y Manuel Rojas Poblete y el tercer lugar la pareja de Sara Gómez Catalán y Ricardo Jerez González.