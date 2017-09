Campaña para evitar accidentes en el uso del volantín

RECOMENDACIONES

- No elevar volantines en lugares cercanos al tendido eléctrico y no rescatar éstos; en caso de quedar atrapados.

- No usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín.

- No utilizar hilo curado en base a vidrio molido, ni nylon.

- No cruzar calles a la hora de elevar volantines, con el fin de no generar accidentes por la distracción.

- Verificar que el lugar sea óptimo y seguro para la elevación de volantines.

Con estas simples y sencillas recomendaciones, Carabineros les desea unas felices fiestas patrias en familia y sin accidentes./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.