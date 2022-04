Servicio de Rehabilitación Hospital de Rengo comprometido con recuperación de pacientes

Un equipo comprometido, que escucha a los pacientes, rehabilitando hasta el alma, es lo que caracteriza la atención que entrega el Servicio de Rehabilitación del Hospital Ricardo Valenzuela Sáez, integrado por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogas, tanto en atención a pacientes hospitalizados como de forma ambulatoria en el anexo modular, teniendo un rol relevante en tiempos de pandemia donde han debido adaptarse, pero siempre brindando una atención integral en beneficio de los pacientes, tanto de Rengo como provenientes de la carretera de la fruta.

Al respecto, el director del Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo, Dr. Enrique Moraga, destacó que "El Servicio de Rehabilitación, posee profesionales comprometidos, que no solo entregan sus conocimientos al servicio de los pacientes, recuperando funciones motoras, sino también se preocupan de su bienestar emocional, preguntando cómo se sienten, porque el equipo de nuestro establecimiento, entiende y siente que el paciente a veces necesita más que una terapia física, lo cual los usuarios agradecen".

Sobre el trabajo en pandemia, la terapeuta ocupacional, encargada (s) del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Rengo, Patricia Latorre, explicó que "Al principio fue difícil, porque con la llegada del COVID, se suspendió nuestra atención presencial, debido a que el espacio, donde atendíamos, se acondicionó para ampliar el Servicio de Urgencia para la atención de pacientes no respiratorios, por lo tanto, el equipo redistribuyó sus funciones y se crearon documentos educativos con ejercicios para el hogar, se realizó telerehabilitación, educación presencial a pacientes post operados, visitas domiciliarias y los kinesiólogos de atención abierta reforzaron la atención de pacientes hospitalizados".

Latorre añadió que "Después nos entregaron un espacio en el anexo modular y se dividió la rehabilitación en extremidad superior e inferior, por aforo se atendía un paciente por hora y con la evolución de la pandemia, actualmente atendemos dos por hora, disminuyendo la lista de espera y entre los usuarios por ejemplo, los pacientes COVID quedan con secuelas, después de pasar por una prolongada ventilación y estadía en hospitalización, lo que significa que, al principio para ellos, es bien frustrante la rehabilitación, pero favorablemente han evolucionada bien, incluso algunos al alta se han ido caminando, realizando sus actividades de la vida diaria de forma satisfactoria".

Por su parte, el kinesiólogo del Servicio de Rehabilitación del recinto hospitalario en Rengo, Jorge Muñoz, indicó que "Desempeñarse en pandemia fue algo nuevo, ya que entre todos los colegas nos fuimos adaptando día a día, pudiendo enfocarnos en rehabilitar a nuestros pacientes, lo cual ha sido súper satisfactorio verlos de forma presencial, teniendo una conexión con los usuarios y ver los frutos de su rehabilitación".

Muñoz agregó que "Por ejemplo, Don Renato, es un paciente que llegó con un accidente cerebro vascular (ACV) y casi todos quienes presentan este tipo de patología, llegan a una fase aguda y subaguda, o sea están hospitalizados y a la semana ya están en rehabilitación, claramente llegó con una parálisis del lado izquierdo, que ha ido evolucionando con el tiempo de forma satisfactoria".

En relación al trabajo que desarrollan, el kinesiólogo del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Rengo, Sergio Segura, manifestó que "Estamos continuamente capacitándonos para atender cada día mejor y los pacientes están muy agradecidos por el trato que entregamos, ya que se dan cuenta de nuestro esfuerzo y del cariño que hay detrás, porque rehabilitación es volver a arreglar algo, para que vuelva a funcionar como estaba, dentro de las propias limitaciones a través del tiempo, como la edad o alguna secuela de alguna patología, pero el paciente agradece que se le escuche y se le atienda de forma integral; no solamente la rodilla o el tobillo, literalmente atendemos hasta el alma".



Pacientes en tiempos de pandemia

Cada paciente es una historia distinta de superación, gracias al trabajo del equipo de rehabilitación, como lo relata Renato Cerón de Rengo, "Tengo 63 años y el 13 de enero de este año tuve un ACV, estuve hospitalizado y después me integré al Servicio de Rehabilitación. Donde rescato el profesionalismo con el que me atienden y la empatía de los profesionales de las distintas profesiones, quienes entregan un servicio integral, eso me da harta esperanza de alcanzar una buena rehabilitación y agradecido del sistema público.

El usuario agregó que "Tengo secuelas en lado izquierdo de mi cuerpo y si alguien me ve, no se dan cuenta y además ha pasado tan poco tiempo, apenas dos meses y ya puedo caminar sin problemas. En un principio, tenía miedo de que me fuera a caer, pero ya se ha ido acabando y estamos enfocados en la recuperación de la mano izquierda, porque perdí la motricidad fina y trabajo en informática, pero lo vamos a lograr".

Finalmente, de San Vicente de Tagua Tagua, Miguel Machuca de 36 años señala que "Me corté el tendón de Aquiles bailando, ya que hago clases de zumba, ya han pasado cinco meses desde mi Intervención quirúrgica, realizada por el Dr. Joel Hernández en el Hospital de Rengo. El trato de todo el personal del Servicio de Rehabilitación ha sido muy bueno y en este tiempo, ya puedo caminar y vamos bien, puesto que puedo bailar, por lo tanto, la recuperación es posible".



El Equipo de Rehabilitación

El Servicio de Rehabilitación está integrado por los kinesiólogos: Sergio Segura, Jorge Muñoz, Estefanie Herrera, María Irene Moya, Victor Osorio. Por las terapeutas ocupacionales: Carla Gómez, Silene Vera y Patricia Latorre, (Maura Díaz, TO en reemplazo). Fonoaudiólogas: Evelyn Durán y Aracely Sandoval y en atención de pacientes hospitalizados los kinesiólogos: Carolina Catalán, Franco Pérez, Gonzalo Zúñiga, Julio Olguín, Pablo González, Amalia Arriagada y Waltraudt Barker.