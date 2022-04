En Litueche se realizó proceso participativo y ciudadano para la construcción de la Agenda de Energía 2022-2026

Con gran convocatoria ciudadana, que contó con la participación de dirigentes y organizaciones sociales de diferentes sectores de nuestra región, además de representantes de la academia, empresas eléctricas, agroindustria, autoridades de Gobierno, entre otros, el ministro (s) de Energía, Julio Maturana Franca, encabezó este proceso ciudadano donde además estuvo presente el delegado presidencial regional, Fabio López Aguilera, el seremi de Energía, Claudio Martínez López, donde se abordaron los principales desafíos estratégicos que tenemos en la región de O´Higgins en materia energética.

Es importante destacar que en el Gobierno del presidente Gabriel Boric, en materia energética, se abordará esta tarea con la mayor participación y diálogo ciudadano posible, con la convicción de que son pilares fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, donde se pretende dar énfasis a una transición energética de manera justa; terminar con la vulnerabilidad y pobreza energética, una mayor inclusión y participación de mujeres en la industria energética y el impulso a la descentralización.

En la ocasión, el ministro (s) Maturana se refirió a los ejes estratégicos del ministerio de Energía, señalando que "Tenemos cuatro lineamientos principales que son los ejes de gobierno del presidente Gabriel Boric: uno es la Transición Energética Justa, queremos acelerar la descarbonización, pero también dar acceso a la energía a todas las personas del país. Nuestra idea es que esta transición energética no solo sea descarbonización, sino que transitemos al acceso a la energía de calidad y que pueda aumentar el bienestar y calidad de vida de las personas".

"Por otro lado somos un gobierno feminista, donde es muy importante la incorporación de la mujer en la energía y eso es en todo ámbito, estamos halando que la política energética, por ejemplo, tenga metas de más mujeres en directorios de empresas energéticas, pero a su vez tenemos lineamientos para que todo lo que es la Política de Género se incluya en los programas de gobierno", sostuvo el ministro (s) de Energía.

Asimismo, puso énfasis en la descentralización manifestando que "Hoy día estamos comenzando a elaborar la Agenda de Energía, que pretende incorporar los lineamientos estratégicos para lo que van hacer estos cuatro años de gobierno y en ese sentido quisimos comenzar aquí en Litueche, en una comuna del secano costero, en la provincia de Cardenal Caro, porque no solamente queremos descentralizar desde la región metropolitana, sino que también desde las capitales regionales y llegar a los territorios, donde están emplazados los proyectos energéticos, donde las personas quieren conversar, y la ciudadanía nos demanda que también lleguemos a estos lugares que antes de alguna otra manera no habían sido visitadas por las autoridades. La descentralización tiene que ver no sólo con traspasarle poder a las regiones, sino que empoderar a los y las ciudadanas para que puedan opinar respecto al proceso energético donde vamos a tener participación y diálogo en todas las regiones del país".

Además, la autoridad ministerial agregó que "El cuarto eje está relacionado con la vulnerabilidad y pobreza energética y para nuestro ministerio es muy importante cerrar esta brecha de vulnerabilidad que tiene varias aristas como el tema eléctrico, que todavía sabemos que hay familias en el país que no tienen acceso a la energía eléctrica y también tenemos temas relacionados con la calidad del servicio y eso afecta a las personas en el entorno rural como en el urbano".

Por su parte, el seremi de Energía, Claudio Martínez Molina, destacó que "El presidente Gabriel Boric, nos ha encomendado generar un proceso participativo y ciudadano, en las diversas temáticas del sector energético. Estamos muy contentos de que nuestra región fuera escogida por el ministerio de Energía, como la primera para realizar el taller de la construcción de la Agenda de Energía, donde hemos convocado a los distintos actores de la sociedad civil, que nos han acompañado y aportado con sus diferentes visiones en las temáticas que han sido abordadas en este taller".

Finalmente, el seremi Martínez manifestó que "La Agenda de Energía que hemos construido hoy en nuestra región, permitió escuchar la voz de los diferentes actores; pudiendo establecer las prioridades de la región de O´Higgins en materia energética, para que se generen proyectos con energías limpias y sustentables y con pleno respeto a las comunidades y el medio ambiente. Además de focalizar los sectores que todavía tienen una vulnerabilidad energética y que son una prioridad para nuestro gobierno. Hoy hemos escuchado las opiniones y preocupaciones de la comunidad para canalizarlas adecuadamente, y construir juntos una agenda energética que genere un progreso sostenible para nuestra región y el país".