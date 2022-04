Comunas de la región se suman a marcha nacional por la concientización del autismo

De esta manera, San Fernando se sumará a esta manifestación que mañana sábado se llevará a efecto en todo el país y que tiene como objetivo principal visibilizar la condición, además de exigir al estado la realización de un catastro nacional y la pronta aprobación de la Ley de Autismo que se encuentra desde el año pasado en el Congreso a la espera de ser discutida en los próximos días.

"En primera instancia comenzamos con nuestra realidad como familia el de recibir el diagnóstico TEA de nuestro hijo León Rodríguez Farías de 3 años 3 meses. Dados los costos estratosféricos de cada una de sus terapias nos llevó a realizar actividades en la cual comenzamos a conocer a más familias que compartían algo en común con nosotros", señaló a diario Sexta Región Francisca Farías Ibarra, madre de León y gestora y fundadora de la agrupación SumaTEAyudar de la comuna de San Fernando.

"De ahí en adelante comenzamos a agrupar a cada familia que tuviera al menos un niño o niña con diagnóstico TEA (Trastorno del Espectro Autista) para así tener la posibilidad de acceder a terapias para nuestros niños a un costo que estuviera más al alcance del bolsillo de cada familia, ya que en nuestra comuna es muy alta la demanda para el programa existente, por lo que muchos quedan fuera".

Por su parte, Alberto Rodríguez, quien es el papá del pequeño León y presidente de la agrupación sostuvo que por esta razón como fundación convocamos a la marcha por la concientización del autismo con el fin de que sea aprobada la #LEY AUTISMO.

La convocatoria es a partir de las 16 horas de mañana sábado y comenzará en calle Carampangue en el frontis de la Municipalidad. La columna continuará por avenida Manuel Rodríguez hasta la línea férrea para luego retornar por la misma arteria y seguir su recorrido por calle Valdivia para terminar la marcha en la plaza de armas. Ahí se realizará un acto conmemorativo que será encabezado la fundadora de la agrupación Francisca Farías, Alberto Rodríguez, presidente, además asistirán el alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez, la Consejera Regional, Cristina Marchant y Rita Moran, encargada de la oficina de inclusión de esta ciudad.



Rancagua también se sumará a marcha nacional

Este sábado desde las 14 horas la Agrupación Autismo Rancagua invita a todos los simpatizantes de su causa a la marcha nacional por la concientización del autismo, bajo el lema "Por el mío, el tuyo y los que vendrán". La actividad se llevará a efecto este sábado y el punto de encuentro será la sede de la agrupación, calle Adelaida Calvo 95 en la población Cuadra. Desde ahí los asistentes realizarán un recorrido por la Alameda, calle Estado para finalizar en la Plaza de Los Héroes.

La presidenta de la agrupación, Elizabeth Escobedo sostuvo que "Hoy más que nunca se hace fundamental salir a la calle, a que la gente nos vea y entienda lo que es el autismo. Muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes están siendo maltratados en el sistema escolar y no sólo me refiero al bullyng, entre escolares, sino que de las comunidades enteras. Puesto que los mantienen por una o dos horas dentro de las salas y después los despachan a sus hogares excusándose no poder contenerlos".

Agregó que "Este es uno de los tantos inconvenientes que vive nuestra comunidad, y por eso salimos a la calle. Queremos que en nuestra marcha no solo participen padres o familiares de personas dentro del espectro, sino que todos aquellos que empatizan y tienen conciencia de nuestra causa".

Marchas similares se llevarán a efecto en otras comunas de la región, entre ellas Codegua y Graneros, en la provincia de Cachapoal.