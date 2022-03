Expo Café Chile 2022: Con más de 12.000 asistentes cerró la 3º edición del evento cafetero más importante del país

Con gran convocatoria se despide Expo Café Chile 2022, quienes pudieron asistir a este encuentro el fin de semana pasado, tuvieron la posibilidad de descubrir nuevos sabores, texturas y categorías de café, además de los más de 50 expositores, 36 mil degustaciones y más de 100 marcas asociadas, como las favoritas del mercado: Nescafé, Juan Valdez, Señor K, Cruzeiro, Marley, entre otras. "Es muy grato ver cómo cada vez más el público chileno se abre a este tipo de experiencias gracias a su curiosidad acerca de nuevos sabores y culturas, el café invita a ser parte de un viaje cultural", señala Leo Rivera, organizador de Expo Café Chile 2022.

De acuerdo a la ICO (International Coffe Organization), en Chile el 71% de la población no puede iniciar el día sin una taza de café, lo que deja en evidencia que esta bebida se ha convertido en un infaltable para los 12 millones de consumidores que hay en el país, los mismos que seguramente tenían reservado el fin de semana pasado como un panorama imperdible y que disfrutaron de la exposición más importante del rubro. "Hemos observado un aumento en el consumo por parte de los chilenos y una tendencia por conocer los cafés especiales y de mayor calidad, si bien el instantáneo el más consumido actualmente, la preferencia es el consumo del grano de mejor calidad", explica Rivera.

En palabras de su organizador, el propósito de la Expo Café Chile 2022, en conjunto con Asociación Nacional de Profesionales y Amantes del Café (ANAPAC), fue "Fortalecer y promover el consumo de esta tradicional bebida, colaborar con el desarrollo de mercados de distintos tipos a nivel nacional e internacional, además de generar vínculos entre actores de la industria nacional y extranjera. Siendo este año el país anfitrión Guatemala, uno de los pioneros dentro de este rubro".

Durante la exposición hubo charlas informativas, talleres, degustaciones, campeonatos y bloques de diferentes stands. Además, el evento contó con un espacio llamado Sector de Emprendedores SumUp, quienes ofrecieron a los asistentes la posibilidad de adquirir productos como tazas, cerámicas, dulces y helados.

Como parte del itinerario, se desarrollaron los Campeonatos Nacionales de Baristas, Filtrados y Latte Art, donde los ganadores fueron, el representante de Café Señor K, Pedro Ricardo; el representante de The Elephant Coffee, Carlos Medina; y el representante de We Are Four Coffee Roasters, Diego Moresco, respectivamente.

"Consideramos que este evento fue todo un éxito tanto en ventas como en la participación de personas que llegaron a la Expo para conocer más a cerca del café y los amantes de siempre pudieron disfrutar estos dos días dedicados a ellos", concluye Rivera.