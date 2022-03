Piano bajo las estrellas y observación astronómica

Pues bien, los astrónomos aficionados de San Fernando les invitan a una jornada compuesta por un concierto de piano a cargo de José Riveros en plena precordillera, sector Las Peñas. Para ser más exactos desde el enganche a 600 metros hacia Las Termas, antes de las curvas de La Rufina. En ese sector a orilla de camino está el Camping Monteverde, donde desde las 17 horas comenzará la actividad de inducción dirigida hacia quienes posean, niños y adultos que deseen aprender a manipularlos para observar el universo. Luego, a las 19 horas se presentará José Riveros, pianista que interactúa con el Conjunto Los Jaivas y que interpretará un atractivo repertorio en plena precordillera. Y desde las 21 horas comienza la jornada de observación astronómica de las maravillas del universo, donde por ejemplo en los cielos locales tan límpidos como los cielos del norte, podrán ver a Megacentauro, La tarántula, El tucán, El joyero, etc. maravillas que a simple vista no se distinguen pero sí con telescopios, los que también se dispondrán para quienes no los posean y deseen asistir.

Los cielos de otoño permitirán hacernos disfrutar de un maravilloso espectáculo. Una buena oportunidad para incentivar a los niños y a la familia en pleno para vivir una experiencia distinta. Se sugiere llevar ropa de abrigo pues, las temperaturas ya están descendiendo.

Sábado 2 de abril 2022, dese las 17 horas. Camping Monteverde pasado Las Peñas, hacia La Rufina Piano bajo las estrellas y el universo en tus manos, gratis.