Ministro Carlos Montes entrega detalles de postulación primer llamado Subsidio Clase Media

El primer llamado del Subsidio Habitacional para Sectores Medios -DS1- estará abierto del 19 al 29 de abril. Para poder postular, las familias deberán tener el ahorro depositado como saldo disponible a más tardar el día 31 de marzo.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, explicó que "Este subsidio va en apoyo de las miles de familias en todo Chile que necesitan una vivienda. Este beneficio les entrega la opción de que puedan aplicarlo en una vivienda nueva, usada o también, construir en un sitio que sea de la familia". Para postular a esta ayuda que entrega el Gobierno es necesario tener el ahorro antes del 31 de marzo, y cumplir con todos los requisitos necesarios para acceder a este beneficio, que se pueden revisar en la página web www.minvu.cl.

El subsidio para Sectores Medios, más conocido como el "Subsidio para la Clase Media", es un programa regular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que por lo general abre dos llamados a postulación en el año, siendo el primero de ellos en el mes de abril. Además, por la situación sanitaria, se han dispuesto alternativas de postulación.

La primera de ellas es la vía automática, para aquellas personas que postularon al Segundo Llamado 2021 del Subsidio para Sectores Medios (realizado entre el 21 y el 29 de octubre del año pasado) y que no fueron seleccionadas, podrán postular al actual llamado si cumplen con los requisitos exigidos para cada uno de los Tramos y aceptar la propuesta de postulación que el Minvu enviará a sus correos electrónicos o directamente en www.minvu.cl. Además, podrán optar por cambiar su Tramo de postulación si acreditan los requisitos hacerlo.

Otra vía es la postulación online, dirigido a personas interesadas en postular en la modalidad de adquisición de viviendas, en la alternativa individual. Para esto, deben contar con su Clave Única entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación (al igual que los integrantes de su núcleo familiar mayores de 18 años, exceptuando a su cónyuge); deberán tener sus ahorros en instituciones financieras con información en línea con el Minvu (Banco Estado, Banco Scotiabank, Coopeuch y Caja Los Andes); y que también no necesiten acreditar ninguna situación especial con documentación anexa.

Por último, se puede postular vía Formulario de Atención Ciudadana, donde las personas que no puedan materializar su postulación a través de las vías señaladas anteriormente, podrán presentar su solicitud de postulación a través de la plataforma "Formulario de Atención Ciudadana" adjuntando los documentos que serán solicitados.



Consideraciones especiales para este llamado:

• Se aceptarán las cédulas de Identidad que no estén vigentes. (D.S. N°147 de 2021 del Ministerio de Justicia y DDHH).

• No se exigirá pre aprobación de un crédito hipotecario.

• Para aquellos postulantes a la modalidad de Construcción en Sitio Propio que hayan postulado al primer o segundo llamado 2021 y que no resultaron seleccionados, se les considerarán los documentos de acreditación del terreno y factibilidades presentados en dichos llamados. Para los que no han postulado en dichos llamados estos documentos deben haber sido emitidos a partir del 1° de enero de 2021.