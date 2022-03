Aprueban proyecto de senderos parque Alameda de Nancagua

Según lo indicado por el alcalde Mario Bustamante Salinas, esta es una obra anhelada por muchas vecinas y vecinos, indicando "Mira en época de campaña me comprometí a realizar todos los esfuerzos para recuperar espacios públicos, pero con dignidad, a que me refiero con esto; entregar a la comunidad mejores posibilidades de esparcimiento familiar. Este parque durante muchos años ha estado presente entre nosotros y es sin duda una buena carta de presentación para nuestro querido Nancagua, sin embargo, el pasar de los años y la poca preocupación ha generado un deterioro que hace poco atractivo ir en familia o simplemente al turista detenerse en el lugar, además en las noches la poca iluminación ha generado otro tipo de actividades que queremos ir erradicando y este Proyecto va en ese sentido "Generar un lugar acogedor para la familia, procurando erradicar lo que no corresponde.



¿Alcalde y qué pasa con el Parque Municipal?

"Cuando asumimos, este lugar tan importante e histórico de nuestro Nancagua estaba convertido en estacionamiento, acopio de ramas, estaba muy sucio y descuidado, pero con gestión propia realizamos una limpieza del lugar, prohibimos el estacionamiento dentro del parque, algo muy poco popular, pero que nos ha permitido ir recuperando el parque para los peatones, para las personas como tiene que ser, junto a eso, ya retiramos casi la totalidad de los conteiner que estaban ubicados en el lugar, hemos hecho manejo de los árboles, estamos proyectando también el reordenamiento y construcción de senderos, todo con muchas ganas, poca plata, pero con un equipo de Servicios Generales que para ellos no hay imposibles, y así de a poco le estamos dando sentido y el respeto que se merece nuestro "Histórico Parque Municipal".

De esta forma y con el ahínco que le está poniendo el alcalde Mario Bustamante Salinas a su gestión, podemos ver y cerciorarnos que en realidad el slogan que caracteriza a esta administración comienza a cobrar sentido... "Nancagua Siembra Futuro".