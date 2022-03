DPP Colchagua destacó avances provinciales durante Gobierno de Sebastián Piñera

A horas de entregar su cargo como representante del Presidente de la República en la provincia de Colchagua, el Delegado Presidencial Provincial (DPP), Manuel Cuadra, conversó con Diario Sexta Región para evaluar la labor del Gobierno durante los últimos cuatro años, destacando los importantes avances que se han concretado.

"Lo primero que debo mencionar, es el orgullo personal y familiar que significa para mi haber podido representar al Presidente de la República en una de las zonas más emblemáticas de nuestro país, como es la provincia de Colchagua, que por lo demás es donde vivo actualmente y donde he decidido formar mi familia. Acá somos dos veces chilenos, ya que en Colchagua es donde se cultivan las tradiciones de nuestro país y donde históricamente ocurrieron hechos que forjaron nuestra República", señaló Cuadra.

En esa línea, el DPP explicó que "Este es un cargo que tiene una muy importante responsabilidad, ya que me convirtió en los ojos del Presidente en la provincia, por lo que he tenido que estar atento a todo lo que ocurre en ella y relacionarme con toda la población, recorriendo todo el territorio. Desde el hito fronterizo en la cordillera de los Andes, hasta el último rincón de las comunas de Pumanque y Lolol. Siento que dejo mi cargo tras haber dado todo, el cual asumí y desempeñé con mucho cariño y responsabilidad".

"En ese contexto, es que debo subrayar el Plan de Desarrollo regional propuesto por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que va en directo sentido de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra zona, aprovechando las enormes oportunidades que la región tiene". En ese sentido, Cuadra destaca que a nivel regional "hemos tenido una inversión de US$ 14.000 millones con 147 iniciativas o proyectos, de los cuales a la fecha, hay más de un 80% de ejecución pese a todos los problemas que hemos vivido en los últimos años como la crisis social, la sequía, la pandemia y las consecuencias que esta ha tenido en el empleo y la economía", detalló.



- ¿La pandemia dificultó la ejecución de ese plan?

"Por supuesto, porque enfrentamos algo desconocido, inédito en nuestra zona y en el mundo, que nos obligó a enfocarnos en un cien por ciento en contener el avance del virus, proteger a la población y evitar la pérdida de vidas. En ese sentido, sé que los chilenos sabremos destacar el gran trabajo que desarrolló el Presidente Piñera y su equipo, con la masiva vacunación de la población, que nos ubicó como pioneros a nivel mundial".

"En Colchagua, desplegamos un completo operativo en los diversos centros de salud, que permitió tener los insumos necesarios para realizar una pronta y masiva vacunación de la población, convirtiéndonos en una de las provincias a nivel nacional, que más rápido cumplió con las metas de inoculación en sus primeras dosis".

"También ejecutamos un completo control durante pandemia, donde junto a las policías, la Autoridad Sanitaria, municipios y el Ejército, durante el estado de excepción constitucional, se desarrolló un trabajo en conjunto para reducir los contagios, mediante semanales reuniones de coordinación, donde se planificaron controles, operativos y se desarrollaron estrategias de despliegue de los recursos disponibles".

"Complementario a ello, la Delegación Presidencial de Colchagua logró incrementar el presupuesto del Fondo Organización Regional de Acción Social (Orasmi) durante la pandemia, permitiendo entregar ayuda adicional a las familias que lo requerían. Asimismo, mediante la oficina de proyectos, se guió a las personas a realizar postulaciones a otros fondos públicos, que complementaran las ayudas que brindó el Estado con los Ingresos Familiares de Emergencia".

"En ese sentido quiero destacar la robusta Red de Protección Social creada por el Gobierno, que logró realizar la mayor entrega de beneficios en la historia de nuestro país y dirigirlos eficazmente a quienes más lo necesitaban. Sin dudas uno de los legados más importantes, que, de seguro, recordará la gestión del Presidente Sebastián Piñera".

"Asimismo, se lograron recuperar gran parte de los empleos perdidos y se entregó más seguridad a las familias chilenas. En datos, La Red de Protección Social entregó apoyo económico a 16,7 millones de personas durante la pandemia, además de incentivos directos a 913 mil Pymes y otros más de 1,6 millones de subsidios entregados, siendo al país que brindó más beneficios promedio en la región".

"Y en materia de pensiones, se concretó una mejora significativa con la promulgación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que permite mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de un aporte máximo de $185.000 para todos los adultos mayores de 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población, permitiendo que todos los adultos mayores, se posicionen con ingresos por sobre la línea de la pobreza, beneficiando principalmente a la clase media y a las mujeres".



- En materia de Seguridad Pública, ¿qué evaluación nos puede realizar?

"Lamentablemente la delincuencia y la violencia han proliferado a nivel país. En Colchagua, si bien no ha sido tanto como en otras zonas, en lugares específicos de la provincia han ocurrido situaciones que lamentar. Por ello hemos trabajado enérgicamente con las policías mediante los comités policiales semanales y el plenario mensual STOP de la Prefectura de Carabineros de Colchagua. Ahí realizamos un análisis de las diversas necesidades en el territorio. Cabe destacar, logramos la desarticulación de bandas delictuales, el decomiso de drogas e incautación de armamento en la provincia".

"También es importante subrayar que durante este Gobierno, se adquirieron nuevos y modernos carros policiales en casi la totalidad de las unidades policiales de Colchagua, así como vehículos de patrullaje para los departamentos de seguridad ciudadana de los municipios, entre otras inversiones, como cámaras de televigilancia o drones. Además, debemos mencionar la creación de Juntas de Vigilancia Rural, que coordinados con Carabineros, buscan prevenir el delito de abigeato y otros ilícitos en el ámbito rural".



- En infraestructura, ¿qué puede destacar?

"Fueron importantes los avances que hemos podido apreciar al recorrer la provincia. En conectividad, se trabajó fuertemente con la Dirección de Vialidad del MOP para agilizar trabajos en las principales arterias de la provincia, como el mantenimiento de la Ruta I-45 (San Fernando - Termas del Flaco) y la ejecución del asfaltado de uno de sus tramos, y el avance de la tercera etapa de la doble vía de la Ruta 90 que avanza desde la capital provincial a la comuna de Placilla".

"Asimismo, se revisaron las obras de pavimentación de varios caminos interiores de la provincia, siendo las rutas I-400 (La Ramada - Lo Moscoso) la I-810 (San José de Lo Toro - La Cabrería), las más destacadas. También podemos subrayar el inicio de la obra de la pasada urbana de Santa Cruz y la habilitación de otras vías urbanas como las calles Porvenir, La Palma y Olegario Lazo en San Fernando, entre otras".

"También podemos destacar el inicio de las obras de reposición del emblemático Liceo Industrial de San Fernando por $14 mil millones, un gran anhelo de la comunidad sanfernandina. Asimismo, la aprobación de la reconstrucción del Liceo de Santa Cruz por más de $10 mil millones. En educación también se sumaron nuevos Liceos Bicentenario en la provincia, llegando a contar actualmente con 5: la Escuela Agrícola Las Garzas de Chimbarongo, Liceo Municipal Juan Pablo II de Nancagua, Liceo Víctor Jara de Peralillo, Liceo Técnico Felisa Clara Tolup Zeiman de San Fernando y el Instituto Politécnico Santa Cruz. Además vivimos un proceso histórico de desmunicipalización con el traspaso de los establecimientos educacionales de Placilla, Nancagua, Chimbarongo y San Fernando al Servicio Local de Educación Pública SLEP, lo que permitirá mejorar la gestión y la calidad de la educación pública de niños y jóvenes de la provincia. A ello se suma un importante reacondicionamiento de muchos recintos educacionales en Colchagua".

"Todo eso, entre otros muchos recursos que se invirtieron de la mejor forma posible en la provincia y que han demostrado un avance durante estos últimos cuatro años".



- Pero en su gestión como Gobernador primero y Delegado hasta hoy, ¿Cree que hubo cosas que le faltó por hacer?

"Siempre hay más cosas que se pudieron hacer. En mi gestión, que fue de un año y cuatro meses tras suceder al actual Core electo Yamil Ethit, me hubiese gustado haber avanzado más en la recuperación del edificio histórico de la Gobernación provincial. Es una infraestructura que merece un tratamiento especial por la importancia que tiene para la ciudad de San Fernando y la provincia. Su significado no es sólo decorativo, ya que fue creado para albergar a los servicios públicos en la provincia, esos que hoy arriendan oficinas para poder funcionar, y que fue abandonado sin ninguna consideración del cariño que se le tiene. Conseguimos, eso sí, erradicar la plaga de palomas que lo afectaba, limpiando y cerrando, y suscribimos un convenio con la División de Arquitectura del MOP, para desarrollar el proyecto de conservación que corresponde".



- ¿Qué espera de su sucesora?

"Que lo haga bien, porque su éxito significará una mejora para todas las personas que vivimos en Colchagua. Sinceramente le deseo lo mejor. Como consejo le digo que escuche a las personas, se logre conectar con las necesidades de la población y logre componer un equipo que trabaje por el bien de la comunidad. En mi gestión fortalecimos a las organizaciones sociales de la provincia, destacando la importante labor que desarrollan en sus comunidades, al ser un mecanismo directo de conocer las necesidades de la ciudadanía. Potenciamos ese trabajo mediante el financiamiento de proyectos a través de recursos directos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el FONDES y Fondo Social Presidente de la República, como con la promoción y asesoría en la postulación a otros fondos de interés social como FNDR, FFOIP, Senama, entre otros".

"Y en lo específico, me gustaría que dentro de sus lineamientos, la nueva Delegada Presidencial priorice la recuperación del edificio de la Gobernación; no puede ser que los servicios públicos de la provincia arrienden oficinas, teniendo el estado este importante edificio que fue creado para ello".



- Dejando su cargo de Delegado Presidencial, ¿cuáles son sus planes profesionales?

"Volveré a desempeñarme como abogado. Retomaré mi trabajo en mi oficina en Santa Cruz y desde ahí seguiré ayudando a la gente. Este cargo me hizo conocer muchas personas con quienes he establecido importantes lazos y quienes me han solicitado seguir ayudándolos como abogado. Creo que el trabajo público es una vocación que he asumido con alegría y compromiso".