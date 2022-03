MOP presentó libro sobre Desarrollo de la Infraestructura Vial en O´Higgins

En la oportunidad, el Seremi Moisés Saravia destacó que "Este es un libro probablemente inédito en las regiones, un libro como su nombre lo dice, habla de desarrollo de la infraestructura vial presente y futura, con las obras completadas, ejecutadas, construidas y las que requiere la región para continuar su desarrollo. Sin olvidarse que todas las obras que hace el Ministerio tienen un significado muy particular, mejorar la calidad de vida de la gente. Así que muy contento, porque estamos dejando un documento que va permitir pedir cuenta del avance de estas obras, y muy orgulloso de terminar este período de trabajo con este lanzamiento".

Al respecto, el director nacional de Vialidad, Jaime Retamal, indicó que "Este libro tiene una importancia muy grande que va más allá de la conectividad, hay un compromiso con el futuro, hay un diseño, un sueño de región, pero también un desafío importante en dar una mejor calidad de vida a sus habitantes. En Vialidad hablamos de la armonía del desarrollo territorial, y esa armonía se logra en la medida en que el mundo urbano y el mundo rural se puedan conectar debidamente. Los tiempos y costos de desplazamientos en dichas realidades son importantes que estén controlados, y parte de ese desafío está contenido en este libro, así que felicito al Seremi y a su equipo por este gran logro".

Cabe destacar que el libro está dividido en seis capítulos, y aborda entre otros temas, el marco legal de la infraestructura vial, la vialidad en zonas rurales, los puentes, la vialidad en zonas urbanas, donde analiza diversos proyectos clasificados en Conurbaciones, Pasadas Urbanas, Rutas Estructurantes, Rutas Concesionadas e Interconexión Internacional.

Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, señaló que "El libro lo que hace es un reflejo fehaciente y muy informado del esfuerzo que se ha venido haciendo en la región, de dotarla con una red vial de primer nivel. Creo que la ambición de llegar a pavimentar el 100% de los caminos regionales es algo extraordinariamente potente y eso demuestra el esfuerzo que se ha venido haciendo para poder resolver problemas de conectividad que todavía existen en determinadas comunas. Creo que la tarea que le queda a la nueva administración es ver de qué forma le da continuidad a eso, de tal manera que pueda completar la meta que está planteada, y poder cumplir con los objetivos que están muy bien diseñados. Así que yo creo que el documento es muy importante y deja un legado muy potente para las próximas generaciones".

Al finalizar la actividad, el diputado y senador electo, Juan Luis Castro, expresó que "Este es un libro que yo pocas veces he visto como legado, que deje una cartera como el Ministerio de Obras Públicas, aquí en la región de O'Higgins. Lo encuentro de una audacia, de una capacidad de liderazgo enorme del actual Seremi Moisés Saravia con su equipo, con un gran presentador como fue Carlos Cruz. Me alegro y me voy muy contento con este ejemplar, que lo voy a leer con detención, un gran logro y seriedad de las autoridades que están entregando el poder, pero lo entregan con un producto concreto, realizable y no con palabras, que es lo más importante".

Cabe destacar que una edición limitada del libro fue patrocinada por la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, pero para toda la ciudadanía se encontrará disponible en versión digital.