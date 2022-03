Gira "Corona on the road" en la Región de O'Higgins, incentivando el reciclaje

Luego de casi dos meses recorriendo distintas localidades de Chile, la gira "Corona on the Road", organizada por tiendas Corona, concluyó con éxito. Se trata de la más reciente iniciativa de la cadena de retail que buscaba incentivar el reciclaje de ropa, el cuidado de las playas y promover el respeto del medioambiente.

La gira "Corona on the road" pasó por la Región de O'Higgins, donde consideró las ciudades de Matanzas y Pichilemu, congregando a más de 55 voluntarios y recicladores certificados lo que permitió no solo reducir la basura de dichos espacios, sino que también reciclar esos materiales y darles un nuevo uso.

La gira contempló un carro sustentable, que fue equipado con paneles de energía solar para un funcionamiento cero emisiones. Con él, se activó un trabajo de aproximadamente 3 horas por localidad en busca de desechos a los que darle un nuevo uso. De este modo, se logró recopilar un total de 66,4 kilos de residuos en la Región de O'Higgins, que fueron separados por los recolectores en distintas categorías para ser reciclados; como cartones (13,9 kg), botellas de vidrio (41,9 kg), botellas de plástico PET (6,0 kg) y latas (4,6 kg).

"Estamos muy satisfechos con lo logrado durante estas semanas, no solo a nivel de la promoción e incentivo de la limpieza de desechos y el cuidado del medio ambiente que tanto nos representa como empresa con visión de sostenibilidad y conciencia, sino también por el vínculo que hemos logrado con los habitantes de cada zona que visitamos y sus respectivas municipalidades y autoridades", comentó Ernesto Bartel, gerente general de Corona. "Creemos que este debe ser un trabajo en conjunto y valoramos el apoyo que recibimos desde estas comunidades, que nos motiva a continuar replicando actividades como esta y acercarnos más a la gente generando lazos y diálogos transformadores".

Justamente, es durante la temporada estival cuando mayor cantidad de basura y desechos se acumulan, principalmente por la llegada masiva de turistas y locales hasta el borde costero para disfrutar y compartir de la arena y el mar. Así surgió la preocupación de la empresa de retail por aportar con una acción concreta que fuera en sintonía con uno de sus pilares estratégicos de sostenibilidad, que es la concientización y la preocupación por el cuidado del planeta, para inspirar a quienes disfrutaban de sus vacaciones y a los vecinos de dichas zonas y animarlos a colaborar en una causa que, esperan, se siga replicando.

La gira contó además con un buzón de upcycling -neologismo de los conceptos reciclar (recycling) y mejorar aquello que está (up)-, que recibió el aporte de la gente de las distintas localidades a lo largo del país, donde se recaudaron más de 180 kilos de prendas de diferentes tipos que estaban en desuso, para ser reutilizadas y contribuir a la moda circular y sostenible.