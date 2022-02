Autoridades regionales visitan SAR Oriente para mejorar seguridad

El Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, el director del Servicio de Salud, José Antonio Cavieres y el Subprefecto de los Servicio de la Prefectura Cachapoal de Carabineros de Chile, Teniente Coronel Manzur Abutom, se reunieron en dependencias del Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolutividad (SAR) Oriente, con el Dr. Xavier Barzallo, director de este establecimiento, para abordar la sensación de inseguridad existente entre los funcionarios y funcionarias, debido a situaciones que han alterado el normal funcionamiento del dispositivo de urgencias.

Este hito es la continuación del trabajo que se empezó a inicios del mes de febrero, por medio de una reunión, entre la autoridad sanitaria regional y el director del centro de atención primaria, en la que se anticipó que se pondría en conocimiento de las autoridades competentes en materia de seguridad, todas y cada una de las preocupaciones y situaciones planteadas por los funcionarios del SAR.

En relación al objetivo del encuentro, el Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, expresó que este es "Responder a las inquietudes que han tenido los funcionarios respecto a la seguridad, que es una situación lamentable, la verdad es que llamamos a la comunidad a cuidar este tipo de centros de salud, no puede ser que tengamos amenazas, que tengamos agresiones a nuestros funcionarios. Por eso hicimos esta reunión junto con Carabineros, porque este lugar, que está al servicio de toda la comunidad, no puede ser un lugar donde las personas que atienden sean agredidas, sean insultadas, eso no lo vamos a permitir".

El director del Servicio de Salud O'Higgins valoró la presencia de la autoridad regional y del representante de Carabineros "Frente a una temática que ha sido bastante compleja en el último tiempo, que se vio acentuada lamentablemente no solamente en este SAR, sino que en muchos dispositivos de urgencia y en los hospitales de nuestra región, respecto a episodios reiterados de agresiones que han recibido nuestros funcionarios, lamentablemente físicas, pero sobre todo también amenazas", explicó.

Por su parte, el Teniente Coronel Manzur Abutom, explicó que "Acá nos expusieron diferentes temas de inseguridad que sentían con diferentes situaciones que les ha pasado en el año y particularmente los últimos dos meses, en donde se han visto envueltos en algún tipo de amenazas por parte de algunos usuarios o familiares de usuarios que concurren al SAR Oriente, por ende, hicimos las coordinaciones respectivas con la subcomisaria Diego Portales y con la Prefectura Cachapoal, para mejorar esta situación y aumentar la sensación de seguridad, particularmente en los funcionarios de este SAR Oriente", concluyó.

Para el director del SAR oriente, Dr. Xavier Barzallo, la reunión de trabajo cumplió con el objetivo de buscar "La mejora de seguridad para los funcionarios, para todos los pacientes y sobre todo el apoyo de Carabineros, esta es una instancia muy importante para encontrar en conjunto soluciones a los problemas de seguridad", afirmó.