Entregan 158 viviendas a familias beneficiarias del Fondo Solidario de Elección de Vivienda

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, en compañía del Delegado Presidencial Regional, Víctor Manoli, del Seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Artigas y del director de Serviu, Sergio Merino, realizaron la entrega de llaves a 158 familias del comité "Nuevo Amanecer" en la comuna de Freire. Beneficiadas a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, las dirigentas se mostraron agradecidas tras el corte de cinta que les permitirá iniciar su nueva vida en un conjunto habitacional de alto estándar, con áreas verdes y amplios espacios comunes.

Sobre esto, el Titular de Vivienda aseguró: "Yo creo que el techo es un derecho, pero que debe tener herramientas que lo hagan posible, permitiéndole a los dirigentes poder tener su sueño realizado en el menor tiempo posible. Para que los períodos de espera se reduzcan a la mitad nosotros implementamos una política llamada Banco de Suelo, la cual hace que la adquisición de terrenos sea más rápida. Yo quiero agradecer a las dirigentas, quienes han luchado incansablemente por estas 158 nuevas viviendas, esperando de todo corazón que las familias aquí presentes puedan disfrutar sus nuevos hogares, pues con ellos empieza la vida, la familia y el futuro".

Por su parte, el Concejal de la comuna de Freire, José Antonio Colihuil, indicó que "Hoy el Comité Nuevo Amanecer llega a un momento cúlmine de un camino largo, y que está a punto de convertirse en realidad. Esta es una villa que congrega muchos esfuerzos de personas de distintos lugares, donde lo que más caracteriza a sus integrantes es la perseverancia, la esperanza y el optimismo que han sabido mantener juntos".

Finalmente, la Presidenta del Comité Nuevo Amanecer, Bernarda Jara, se refirió al importante momento que las familias estaban viviendo: "El día de hoy, al ver convertido nuestro anhelado sueño de la casa propia y ver la alegría de todas las familias, me siento más que pagada. No me cansaré de dar las gracias a dios y a toda la gente que hizo nuestro sueño realidad. Saludar especialmente al ministro Felipe Ward, ya que él fue quien nos acompañó en la primera piedra, razón por la que le agradezco toda esta hermosura que vemos aquí y que se llevó tan poco tiempo en construirla".

El Fondo Solidario de Elección de Vivienda, beneficio que posibilitó dicha entrega de llaves, es un subsidio habitacional que busca apoyar a las familias más vulnerables que no tengan una vivienda propia para poder acceder a una solución habitacional definitiva y sin deuda. El apoyo entrega la posibilidad de adquirir una casa o departamento sin crédito hipotecario que no supere las 950 UF ($29.834.750), o inscribirse en un proyecto de construcción de viviendas que tenga cupo para ello.

De esta forma, los vecinos y vecinas del comité "Nuevo Amanecer" de Freire finalizan la espera de sus viviendas, las cuales, gracias a los esfuerzos de diversas dirigentas y el Ministerio de Vivienda, pudieron ser entregadas, otorgando de esta forma una solución habitacional definitiva y de calidad para las 158 familias beneficiadas.