La importancia del control de enfermedades crónicas en tiempos de pandemia

Desde comienzos de la pandemia por Covid-19, muchos pacientes, con enfermedades bases o crónicas, han suspendido sus controles periódicos. Por ello es fundamental que estos se acerquen a sus dispositivos de salud más cercanos y sean revisados por parte de un profesional médico, manteniendo un adecuado estado de su salud, por medio de la ingesta y ajuste de sus medicamentos.

Frente a esta problemática, el Dr. José Ignacio Castro, encargado del programa cardiovascular del Hospital Comunitario de Pichidegua, manifestó que: "Es primordial que los pacientes que estén diagnosticados con este tipo de patologías crónicas, como diabetes o hipertensión, retomen sus controles y de esta forma, realizar un seguimiento y control exhaustivo a estos pacientes, principalmente a aquellos que se encuentran descompensados".

Asimismo, el profesional del Hospital de Pichidegua, añadió que este tipo de patología cardiovascular, al no ser tratada, puede generar eventos cardiovasculares o descompensaciones de mayor magnitud, por ello es relevante evitar esas instancias y controlarse bien desde antes, de manera de evitar consecuencias que pueden traer a la salud del paciente. Por otra parte, también resulta importante ver que estos pacientes están siendo adherentes a sus tratamientos farmacológicos, que estén realizándose de la forma que fue indicado y no de una forma equívoca", resaltó el profesional médico.

Finalmente, agregó que: "Es fundamental fomentar estilos de vida saludable, la realización de ejercicios, alimentación balanceada y junto a ello, es importante incluir una frecuencia de controles se vayan ajustando, de acuerdo a la necesidad y evaluación los profesionales médicos al momento de controlar y no esperar un tiempo muy prolongado, hasta que la patología genere mayores consecuencias".