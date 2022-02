SIAT realiza campaña por el buen uso de sillas de retención infantil

Según cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud), las sillas infantiles pueden reducir entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves de bebés y niños ante un siniestro de tránsito.

Por lo mismo es un elemento esencial dentro del vehículo y que le puede salvar la vida a un menor. Ejemplo de ello el accidente ocurrido durante el fin de semana pasado en la Ruta 90, comuna de Pichilemu, donde producto de una colisión frontal, habría resultado fallecido uno de los conductores, quien no hacía uso de su cinturón de seguridad; sin embargo, en el otro vehículo participante del accidente, se transportaban como pasajeros dos menores de edad de 4 y 6 años, los cuales lo hacían en sus respectivos sistemas de retención infantil (sillas), resultando dichos menores de edad con lesiones leves y de mediana gravedad.

"Ello permite confirmar la efectividad de este elemento de seguridad pasiva, lo cual está comprobado científicamente que el correcto uso, salva vidas y reduce considerablemente las lesiones mortales y graves ante un accidente en el tránsito", preciso el encargado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito.

El capital Daniel Saavedra agregó que el sistema de retención Infantil, como elemento de seguridad pasivo al interior del vehículo, repercute drásticamente en la reducción de las lesiones e índice de supervivencia del menor ante la eventualidad de participar de un accidente en el tránsito.

"Es por lo anterior qué como carabineros, nos vemos en la necesidad de fortalecer las fiscalizaciones del uso y correcto funcionamiento de dicho elemento, desplegando actualmente servicios preventivos en la Ruta 5 Sur, Ruta 90 y Ruta H-66 de nuestra región".

Finalmente es importante hacer presente que la multa a los conductores que transporten en sus vehículos a niños menores de 9 años sin un sistema de retención infantil, está catalogada como una falta gravísima, esto equivale a una multa entre 1,5 a 3 UTM (aproximadamente, entre $70.000 y $140.000), más la suspensión de licencia de conductor de entre 5 y 45 días. No obstante, lo importante acá, es el llamado que hacemos como institución, a que los conductores cumplan con lo estipulado en la ley de tránsito, no por temor a ser infraccionados, sino que previniendo que, ante un accidente de tránsito, el uso correcto de estos sistemas de retención infantil, pueden salvar a un menor, pueden salvar lo más preciado que tenemos en la vida, los hijos.