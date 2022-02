"Relatos de Mujeres", Una mirada a las vivencias de mujeres sobre la sexualidad y la maternidad

El Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, busca mejorar la calidad de vida y bienestar integral de jóvenes y mujeres a través de la entrega de herramientas para el empoderamiento y el fortalecimiento de la autonomía física. Para esto, promueve la reflexión y entrega herramientas para contribuir a una concepción de la sexualidad y maternidad de manera integral y responsable, basándose en el respeto y en la libertad de las personas para decidir sobre su proyecto de vida.

La directora Regional del SernamEG, Danusia Rivas Weber, señaló que "El programa, realizó durante el años 2019 una convocatoria a todas aquellas mujeres que participaron del programa a lo largo de todo el país y buscó recoger las experiencias de las mujeres, invitándolas a participar en un concurso de relatos, donde pudieran plasmar sus experiencias y vivencias más significativas en torno a cinco temáticas, entre estas, la sexualidad, maternidad, autoestima, corresponsabilidad en la crianza y Autocuidado, temas que aborda el programa".

Se recibieron un total de 118 relatos, de todo el país, de los cuales se seleccionaron 40, habiendo participado de esta invitación jóvenes, adultas, adultas mayores e incluso mujeres privadas de libertad, quienes quisieron compartir sus historias de vida con esta convocatoria.

Entre los relatos seleccionados nos encontramos con "La Princesa Adolescente" de Ingrid López Morales, quien participó del programa el año 2019 en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, quien nos comento que "Mi paso por el programa fue muy enriquecedor, compartí vivencias, me reí, me emocioné e hice amistades y lazos. Lo que me inspiró a escribir mi relato, tuvo que ver con una catarsis de mi vida y siento que al haberla realizado, gané por todos lados, al compartir mi experiencia de vida".

Los resultados fueron muy buenos, es por ello que nace la idea de compartir estas experiencias con otras mujeres, y es así como se logró realizar un hermoso libro llamado "Relatos de Mujeres", con vivencias sobre sexualidad y maternidad, donde cada una de las páginas de este libro podemos encontrar plasmadas y de primera fuente, las diversas formas de vivir la maternidad, la sexualidad, de las mujeres, el aprender a quererse, lograr el bienestar de los seres queridos y por sobre todo valorarse desde la mirada femenina de quienes participaron. Cabe señalar que también se logra apreciar en éstos, las desigualdades, la incomprensión y la lucha de las mujeres por superar la adversidad que a diario viven.

Se realizó la impresión del libro con 1.400 ejemplares, con la idea que también, la comunidad pueda conocer y revisar estos relatos, es así que, con el fin de alcanzar a más personas, este libro estará (próximamente) en formato digital en el sitio web de SernamEG, para que lo puedan leer, así que la invitación es, a estar atentas y atentos y visitar nuestra página web sernameg.gob.cl