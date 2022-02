Sobre paralización de Planta Agrícola Coexca: Diputado Castro valoró fallo histórico en Chépica

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud y dictó orden de no innovar mientras se tramita dicho recurso.

"Atendido el mérito de los antecedentes presentados por los recurrentes y considerando que la autoridad sanitaria dispuso la prohibición de funcionamiento de la planta de cerdos ubicado en las Palmas 100, La Calera, Km. 5, comuna de Chépica, de propiedad de Agrícola Coexca S.A., con la finalidad de precaver cualquier otro incidente y reforzar la protección del derecho que se reclama conculcado, se resuelve: ha lugar a la orden de no innovar solicitada, solo en cuanto se dispone la paralización de las labores productivas de la planta de cerdos antes indicada, lo que, en todo caso, no obsta a que la empresa recurrida adopte las medidas tendientes a mitigar la emergencia sanitaria de que da cuenta el recurso, cuya plausibilidad, para los efectos de la orden de no innovar, se colige de los documentos y fotografías acompañadas al mismo", dispuso el tribunal.

Los vecinos, han tenido que soportar de manera constante los malos olores, la proliferación excesiva de moscas, entre otros problemas que afectan la salud de los habitantes del sector aledaños a la planta de cerdos.

Para el Diputado y Senador electo por OŽHiggins, Juan Luis Castro, que impulsó la causa, manifestó su opinión al respecto: "Este es un fallo histórico, por eso no solo se acogió la causa sino que además desde hoy con el fallo de la corte podemos decir se está empezando a hacer justicia para que nunca más la contaminación de los que lucran con las empresas de alimentos y que contaminan a la vez perjudique más a la población; un fallo sin precedentes en OŽHiggins que valoramos, destacamos y empieza a hacer su justicia en estos nuevos tiempos para la ciudadanía y para el mundo campesino", finalizó el parlamentario.