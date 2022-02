Estas son las frutas que se deben almacenar en el refrigerador durante la época de calor

Esto ocurre con las frutas y verduras, que pueden durar muy poco tiempo si no se almacenan de manera adecuada. Para muchos, la opción más fácil es comprar en la feria y luego dejar todo en el refrigerador, pero hay que tener en cuenta algunos tips para que los alimentos duren más tiempo.

¿Qué frutas se pueden guardar en el refrigerador? Existen frutas que se pueden guardar y otras con las que se debe tener cierto cuidado. Las sandías y melones, por ejemplo, son frutas a base de agua que tanto fuera como dentro del refrigerador tienden a descomponerse muy rápido. Lo recomendable es guardarlas sin cortar y, en el caso que ya lo esté, es mejor cortarla por completo y guardar los trozos en bolsas o envases herméticos para así mantenerlos en mejor estado.

En el caso de los plátanos, lo más recomendable es dejarlos a temperatura ambiente, ya que así pueden madurar y conservar la textura suave que los caracteriza pero, si aún no es consumido y ya maduró más de lo normal, se puede almacenar en el refrigerador para alargar su vida útil. Solo se debe tener en cuenta que su cáscara se tornará negra a causa de la oxigenación natural de la fruta.

Los duraznos y damascos también pueden salir perjudicados al llevarlos al refrigerador antes de tiempo. Ponerlos a refrigerar retrasa su maduración, endurece su interior y los hace difíciles o incómodos de consumir. Es recomendable dejarlos a temperatura ambiente y cuando estén maduros almacenarlos en el refrigerador para así convertirlos luego en un refrescante jugo.

Las frutillas, moras y cerezas se pueden refrigerar, pero se deben ubicar en lugares donde otros alimentos no queden sobre ellas o las presionen, ya que eso las puede machacar y acelerar su descomposición.

En cuanto al almacenamiento de frutas en el refrigerador, la Brand Manager de Línea Blanca de LG Electronics, Jeanette Rodríguez, entregó tres tips para mantener los alimentos bien refrigerados y frescos:

1.) Revisar las frutas antes de guardar: "Es muy importante lavar las frutas y revisarlas bien antes de guardarlas en bolsas, tuppers o envases sellados con su respectiva fecha de adquisición. Se debe ver que no haya ninguna en mal estado, porque solo una puede acelerar la descomposición de las demás frutas. Es importante tener claridad sobre esto, ya que una fruta madura durará refrigerada entre 1 y 3 días".

2.) Secar las frutas antes de guardar: "Para almacenar frutas siempre se deben lavar y secar cuidadosamente cada una de ellas antes de guardarlas en el cajón para hortalizas del refrigerador, ya que el exceso de humedad puede acelerar el proceso de descomposición. Existen rejillas especiales que controlan la humedad de este, garantizando la frescura de tus alimentos".

3.) Guardar e higienizar: "Recuerda siempre usar distintos cuchillos y tablas de cortar al manipular alimentos frescos tales como frutas. Es importante lavarse las manos antes, durante y después de manipularlas. También se debe tener cuidado donde se ubican las frutas, ya que lo mejor es no dejarlas en un lugar donde estén presionadas o otros alimentos estén sobre ellas".