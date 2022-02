Bomberos de O'Higgins reciben donación de una tonelada de diatomeas

En una ceremonia realizada en Plaza de Los Héroes de Rancagua se hizo entrega de la donación de diatomeas (un mineral no metálico extraído de algas fosilizadas, absorbente e inocuo para el tratamiento de derrames), en el cual contó con la presencia del Gobernador de la región de O'Higgins, Pablo Silva, el director regional de Corfo, Emiliano Orueta, la alcaldesa (S) de Rancagua, Alicia Barrera, el gerente de Power Of Nature, Diego Vega, empresa que se dedica a la extracción y producción de la diatomea bio silicio y el primer vicepresidente del Consejo Regional de Bomberos de O'Higgins, Carlos Soto, quien recibió más de una tonelada de este producto.

"Una vez más agradecemos a la empresa privada y que apoyada por el Gobierno Regional y Corfo, como Bomberos podremos contar con un nuevo producto para que las dos unidades Hazmat de O'Higgins, puedan atender emergencias de materiales peligrosos con nuevas herramientas, como este producto que, por sus características de aglomerante y antideslizante, permitirán facilitar el trabajo a nuestros Bomberos", sostuvo Carlos Soto, primer vicepresidente del Consejo Regional de Bomberos de O'Higgins.

El proyecto diatomeas bio silicio, fue apoyado por Corfo, a través del Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, PRAE O'Higgins con fondos del Gobierno Regional y Consejo, que tiene múltiples funciones en el área industrial y agrícola.

"Es muy importante y valioso que el mundo privado apoye la labor de bomberos, nosotros desde el Gobierno Regional, también estamos haciendo nuestra parte, tenemos un convenio con bomberos y hemos estado trabajando variados temas como cuarteles, nuevos carros y trajes especiales para mujeres, con la normativa que corresponde. Felices de haber colaborado como Gobierno Regional con este empresario que ahora realiza esta donación. Nuestro compromiso con Bomberos debe ser permanente", destacó el Gobernador de O'Higgins, Pablo Silva Amaya.

En tanto, el director regional de Corfo, Emiliano Orueta, destacó la iniciativa de este emprendedor, apoyado por la Corporación de Fomento, de colaborar con el trabajo de Bomberos.

"El polvo de diatomeas es un producto que tiene múltiples utilidades, entre los que se destaca, el que es aglomerante de líquidos tóxicos y puede utilizarse en forma eficaz ante cualquier vertido. Hoy Diego Vega, emprendedor, apoyado por Corfo, en un compromiso social empresarial ha querido donar este producto para apoyar la labor de Bomberos", dijo Emiliano Orueta, director regional de Corfo.

La alta capacidad absorbente de las tierras de diatomea hace que puedan usarse en forma eficaz ante cualquier vertido. Gracias a su porosidad actúa en vertidos relacionados con sustancias químicas, tóxicas y otras más. La diatomea es un producto inocuo y absorbente para el tratamiento de derrames de todo tipo de líquidos, aceites incluidos ácidos e hidrocarburos. "Hemos querido apoyar el trabajo de Bomberos, a través de esta donación de más de una tonelada de diatomeas, porque somos una pyme de O'Higgins. La diatomea bio silicio tiene varios beneficios como secante, antideslizante, aglomerante y desorizante, que permitirá ser un aporte en el trabajo de Bomberos", señaló Diego Vega, gerente de Power Of Nature.

Cabe recalcar, que las diatomeas son un mineral no metálico, que nace de algas fosilizadas y que se transforma en un bio silicio, que tiene múltiples funciones en el área industrial y agrícola y su alta capacidad absorbente, hace que puedan usarse en forma eficaz ante cualquier vertido.

La tonelada de diatomeas fue distribuida en las 2 unidades Hazmat existente en la región de O'Higgins, ubicadas en las Primeras Compañías de Bomberos de Rancagua y San Fernando. Producto que será utilizado para controlar el manejo de líquidos peligrosos.