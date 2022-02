1.497 casos en las últimas 24 horas

La región de O'Higgins está volviendo a sufrir a causa del Covid-19, con una importante alza en los contagios que ya se acercan lentamente a los 100 mil casos en total, esto ya que durante la jornada de ayer miércoles, la autoridad sanitaria informó de 1.497 nuevos contagios en las últimas horas, de los cuales 1.130 presentaron síntomas, 134 son asintomáticos y 233 sin notificar (614 confirmados por antígeno).

En cuanto a los fallecidos, no se volvieron a registrar decesos por segundo día consecutivo, por lo que con esta actualización, se han totalizado ya 95.667 casos desde la llegada del virus a la región, de estos 89.247 ya se han recuperado, mientras que los fallecidos se mantienen en 1.656.

Mientras que a nivel país, el ministerio de Salud informó de 33.362 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 20.671 corresponden a personas sintomáticas y 3.811 no presentan síntomas. Además, se registraron 8.800 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.466.098. De ese total, 125.920 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.293.200.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 24 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.111 en el país.

A la fecha, 678 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 533 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 203 camas críticas disponibles.