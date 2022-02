Agrupación TEAdoro comenzó a funcionar en Hospital Graneros

Con el acompañamiento del Programa de Salud Mental del Hospital de Graneros, se conformó esta semana la Agrupación de Padres de Niños con Espectro Autismo "TEAdoro", en una ceremonia, donde participaron más de 30 familias de niños con autismo.

En la ceremonia de conformación estuvieron presentes diversas autoridades, encabezadas por el director del Hospital, doctor Marcel Gueren, junto al Consejero Regional Juan Pablo Díaz, la directora de Dideco de Graneros, Nataly Pavez y la directora de Autismo Rancagua, Elizabeth Escobedo.

Como presidenta de la Agrupación "TEAdoro" asumió la Asistente Social del Hospital, Lucía Muñoz, quien señaló que la iniciativa de formar la agrupación nace por una parte del hecho de que ella es madre de dos niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) "Y desde que mi hija mayor tuvo el diagnóstico, me preocupe de involucrarme activamente en el tema, estudiar y aprender sobre las formas de tratamiento".

"A ello se suma -agregó- que durante el último año en Salud Mental hemos comenzado a recibir muchos casos con diagnóstico y aquí en la comuna de Graneros no hay muchas opciones de derivación, no tenemos la posibilidad de gestionar terapia con fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional, entonces surge la necesidad de formar una agrupación que pueda autogestionarse y buscar recursos propios para poder entregar el apoyo que los niños necesitan".