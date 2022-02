Habilitan centro fijo de testeo en Estadio El Teniente de Rancagua

El Seremi de Salud Pablo Ortiz en compañía del director de Vigilancia Epidemiológica de la División El Teniente Ignacio Henríquez dieron el vamos al nuevo centro fijo de testeo que comenzó a funcionar este miércoles 02 de febrero en el estadio El Teniente de Rancagua.

"En primer lugar quiero agradecer a Codelco una vez más por el apoyo a nuestra institución y al cuidado de la salud de la población de la región de O´Higgins. Gracias a su colaboración hoy estamos inaugurando este centro de testeo fijo en el estadio El Teniente, donde un equipo de salud aplicará test antígeno de lunes a viernes, con el fin de tener resultados con mayor rapidez. En tan solo 30 minutos las personas podrán saber si están positivas o negativas, lo que además permitirá descongestionar los hospitales, los Servicios de Urgencia, SAPUS y SAR", señaló el Seremi de Salud Pablo Ortiz.

Por su parte, el director de Vigilancia Epidemiológica de la División El Teniente Ignacio Henríquez, destacó que "Codelco en su línea de reafirmar el trabajo colaborativo que se viene realizando hace algunos meses con la autoridad sanitaria y que se consolidó con el vacunatorio, ha apoyado la habilitación de este nuevo centro de testeo fijo para la comunidad, con el fin de dar otra posibilidad a las personas que necesitan realizarse este tipo de examen, más cuando los servicios de salud están saturados debido a la alta demanda. La idea es trabajar en conjunto, entregar un servicio de calidad y que las personas queden conformes con lo que se está ofreciendo".

En tanto, Jacqueline Muñoz, una de las personas que se acercó durante la jornada para testearse, agradeció la instalación del centro e invitó a la comunidad a realizarse el test antígeno. "Me parece excelente que exista este punto de testeo. Desde anoche estaba con dolor de cabeza, me preocupé y quise hacerme un antígeno. Me comentaron que existía este centro y vine de inmediato. La ubicación es muy buena, ya que es un excelente punto de referencia y fácil para llegar. El proceso duró 30 minutos y gracias a dios salí negativa. Ojalá las personas vengan al estadio y se testeen. Atienden muy bien y tienen mucha paciencia".

El centro funcionará de lunes a viernes a partir de las 09.30 horas hasta agotar stock de muestras. Cabe destacar que las personas que se acerquen hasta el estadio para testearse deben llegar por el ingreso principal, específicamente por calle Freire esquina Millán.

"Si bien registramos una baja cantidad de personas hospitalizadas en camas críticas en O´Higgins en este momento, gracias a que el 99% de la población de la región ya está vacunada, necesitamos que las personas se testeen, efectúen aislamiento y que verifiquen si están positivas o no. Es por esto que hemos aumentado los puntos de testeo, ya que el objetivo es que la comunidad no se traslade a los servicios de urgencias, sino que se acerque a los puntos fijos de testeo que iremos habilitando en todas las comunas durante las próximas semanas, como es el Estadio El Teniente", puntualizó el jefe de la cartera regional de salud.