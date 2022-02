Programa "Capital Emprendedor" de Agrosuper: Contribuyendo al impulso de la economía local

Por segundo año consecutivo y de forma online, emprendedores de Mostazal, Codegua, Graneros, Rengo y Doñihue concluyeron su participación en el programa "Capital Emprendedor" que se llevó a cabo durante el 2021.

Cada comuna tuvo su propia ceremonia de cierre, la que contó con la presencia de los respectivos alcaldes, de los equipos a cargo de los departamentos de Fomento Productivo de las municipalidades y del área de relaciones con la comunidad de Agrosuper, donde los emprendedores recibieron el certificado que acredita su paso por este innovador programa.

"Sin duda debo destacar el compromiso de todos, las ganas de aprender. La asistencia fue muy alta a lo largo del curso. Aquí hay un trabajo público privado en pro del desarrollo de las comunas y sus emprendedores, principal motor que ha movilizado la economía local en los últimos años tan difíciles de pandemia", señaló Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper.

El programa, que comenzó el año 2020, tiene como objetivo apoyar y fortalecer a los emprendedores locales, por eso en 2021 se llevó a cabo un proceso de postulación abierta, donde se sumaron nuevos integrantes. De esta manera, los resultados logrados en estos dos años han sido exitosos: aumento en las ventas, mayor presencia en redes sociales y mejor gestión comercial, son algunos de ellos.

María Elena Parra es de la comuna de Doñihue y tiene un emprendimiento de salud y belleza llamado MP. "Cuando comencé con "Capital Emprendedor" no sabía mucho, por ejemplo de las etiquetas, de los logos. He aprendido bastante en eso, también el manejo de redes sociales para publicar mis productos. Yo he emprendido con el programa", asegura.

Fueron cuatro meses en los cuales los emprendedores accedieron a capacitaciones, talleres, mentorías y capital para invertir en sus negocios. Además, se concretaron nuevas alianzas que potenciaron aún más el programa, con actores claves que se sumaron al desafío de ampliar las oportunidades de desarrollo para cada uno de los participantes, tal es el caso de Fundación La Semilla, el Centro de Negocios Sercotec Rancagua y AIEP.

"Éste es un programa que no solo combina la parte formativa y académica, sino que también hay un apoyo concreto de mentores nuestros que están trabajando permanentemente con el emprendedor, enseñándole a aplicar lo aprendido. Aquí hay un "emprendizaje", en el cual el aprendizaje va junto con el emprender", afirmó Carlos Muñoz, coordinador Centro de Negocios Sercotec Rancagua.

Pero Capital Emprendedor continúa, pues el proceso contempla una duración de tres años, a lo largo de los cuales se van añadiendo nuevos contenidos que profundizan conceptos en marketing, modelo de negocio y redes sociales, por nombrar algunos. Así los participantes de primer y segundo año podrán seguir creciendo junto a los que lleguen en 2022.