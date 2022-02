Parlamento Andino declara "referente cultural y andino" a tres comunas de O'Higgins

Hasta las dependencias del Ex Congreso Nacional llegaron representantes del Parlamento Andino; entidad que reúne a congresistas de países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Perú, el que actualmente es presidido por el Senador Juan Pablo Letelier.

El arribo de los parlamentarios de la región andina, tuvo dos grandes objetivos: primero, reunirse con el Presidente electo Gabriel Boric y, luego llevar a cabo las sesiones del organismo, donde se tomaron determinaciones de relevancia para la región.

En la Sesión Extraordinaria de la Comisión Segunda, el Parlamento Andino aprobó por unanimidad tres proyectos de resolución presentados por el Presidente Juan Pablo Letelier, que permitieron declarar "Referente Cultural y Andino" a San Vicente de Tagua Tagua, por la riqueza de su patrimonio arqueológico. Lo mismo con el Cerro Pucará del Cerro Grande de La Compañía, en Graneros y, por último al Campamento Sewell y la División El Teniente, de Codelco, lo que deja en alto valor patrimonial a tres comunas de O'Higgins, lo cual será sellado -este jueves, 27 de enero- con la visita de los integrantes del Parlamento Andino a la zona minera de la Región.



Parlamento Andino: Único espacio de encuentro parlamentario de la Región

Cerca de las 11.30 horas, los integrantes del Parlamento Andino se reunieron con el Presidente recién electo, Gabriel Boric. En la oportunidad, el Senador Juan Pablo Letelier, en su calidad de presidente de la entidad, asumió la vocería y describió -entre otras cosas- las tareas y objetivos centrales en las que han trabajo durante los últimos años.

"Como Parlamento Andino decidimos reunirnos acá para saludarlo Presidente y desearle éxito; así como también expresar interés de cooperación y avanzar en los temas de interés del siglo XXI (...) Este el único espacio de encuentro parlamentario y multinacional permanente en la Región, no existe otro. Un espacio de diálogo político pleno, diverso y de mucha riqueza", comentó Juan Pablo Letelier, quien lidera el organismo desde julio de 2021.

Del mismo modo, el parlamentario de la Región de O'Higgins explicó el trabajo de la organización que tiene como objetivo permanente armonizar las legislaciones de los respectivos países. Y, a su vez, comentó los dos grandes pilares que centran la atención actual de la entidad; por una parte, los marcos normativos de la Cop, para frenar la deforestación y tener legislación común al respecto y, por otra generar un debate de los objetivos de Desarrollo Social de Naciones Unidas.



"Tenemos que actuar en comunidad"

Tras escuchar con atención y tomar nota de los temas expuestos por el Presidente del Parlamento Andino, Gabriel Boric manifestó estar honrado por esta reunión y expuso sus puntos de vista en relación a las tareas y funciones que desarrollan instituciones como éstas y, de paso explicitó su mirada "latinoamericanicista" que lo inspira para potenciar instancias de encuentros como las del Parlamento Andino.

"He visto con mucha preocupación cómo la voz de América Latina se ha ido apagando en los Foros Internacionales, como una voz de pueblos fuerte, esto producto de las desavenencias en las que nos hemos encontrado durante los últimos años. Tengo la más profunda convicción que instancias de cooperación como éstas, si se toman en serio -como no me cabe ninguna duda que ustedes lo hacen- puede ser un aporte para recuperar una voz de sur global", afirmó Boric.

En la misma línea, el próximo mandatario del país declaró que "A mí me interesa fortalecer este tipo de espacios; me interesa el que las diferencias ideológicas sean consideradas una virtud más que un problema y que podamos convivir con el objetivo de levantar a nuestros pueblos en un debate global (...) Quiero decir que para mí, como una persona de izquierda, recuperar la vocación latinoamericanista, internacionalista de Chile es una prioridad".

De esta forma, se generan los primero vínculos, entre la institución andina y el próximo Presidente de Chile.