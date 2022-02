Más de 7.600 personas se están capacitando a través de los 700 contenidos y 19 cursos gratuitos de Escuela Chile Agrícola

"Hoy en día, la tercera causa principal por la que algunas personas no pueden acceder a empleos ofrecidos por empresas del sector agrícola es que no cuentan con las competencias, conocimientos o habilidades técnicas requeridas. Por eso es tan importante entregar capacitación a quienes se desempeñan en el agro, lo que no solo les permite estar mejor preparados y tener mayores oportunidades en el campo laboral, sino que también emprender por sí mismos y mejorar su producción a nivel de pequeña agricultura, que es nuestro principal foco", señaló la Directora Ejecutiva de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), Francisca Martin, al inicio de su exposición en la primera sesión del Comité Chile Agrícola.

La instancia, realizada en el contexto del trabajo de la Escuela de Capacitación Online Chile Agrícola (www.chileagricola.cl), lanzada en mayo de 2020 por la fundación ligada al Ministerio de Agricultura, contó con la participación de representantes y contrapartes técnicas de servicios del Minagri, entidades vinculadas al sector, universidades y organismos internacionales, quienes forman parte de las 65 instituciones colaboradoras de esta iniciativa de capacitación gratuita, y permitió conocer el balance general del funcionamiento de la plataforma en sus casi 2 años de funcionamiento, junto con delinear los principales desafíos de la iniciativa para este año y presentar nuevas herramientas que estarán disponibles próximamente en el sitio web.

En líneas generales, se destacó que al 31 de diciembre de 2021, la plataforma cuenta con más de 7.600 usuarias y usuarios registrados desde diversos puntos de Chile e incluso de otros países, quienes están capacitándose gratuitamente a través de los más de 700 videos, manuales y fichas instructivas disponibles, junto con 19 cursos de capacitación que proveen certificados de participación.

Asimismo, a igual periodo, el sitio web registra más de 770 mil páginas vistas, más de 181 mil usuarios únicos y cerca de 9 mil manuales descargados, entre otras cifras globales. Las categorías de contenidos más vistas son "Agua", "Control de plagas y enfermedades", "Buenas prácticas", "Agricultura sustentable", "Manejo productivo" y "Emprendimiento, gestión y asociatividad". En cuanto a los cursos, los más demandados son "Uso correcto de plaguicidas" (SAG), "Contabilidad" (DUOC UC), "Optimización del riego en tiempos de sequía" (UDLA), "Optimizando nuestro equipo de riego tecnificado" (IICA) y "Trazabilidad animal" (SAG).

Junto con valorar estos resultados, que permiten evidenciar su impacto para el agro, se destacó la positiva evaluación que los usuarios y usuarias han dado a la plataforma, donde el 83% la ha calificado con nota 9 de 10 y 10 de 10, relevando además que los factores más valorados de la plataforma son la diversidad de temáticas; el carácter gratuito de los contenidos, cursos y herramientas; la entrega de certificados de participación al término satisfactorio de cada curso; y la facilidad con la que la plataforma permite navegar y acceder a toda su oferta de contenidos y funciones.



Nuevas herramientas

Asimismo, en la oportunidad se dio a conocer la nueva herramienta Webinars Chile Agrícola, que desde este año permitirá realizar periódicamente charlas en vivo a través de la misma plataforma www.chileagricola.cl, sobre temas coyunturales y transversales de interés para el agro, en los que podrán participar todas y todos los usuarios registrados, con la posibilidad de realizar consultas y acceder a material de apoyo y complementario gratuito.

"Estos webinars, que estarán disponibles próximamente, responden a uno de los objetivos que nos trazamos desde el inicio del proyecto y su concreción da cuenta del avance de la plataforma en beneficio de la comunidad agrícola, junto con responder al gran interés que hemos constatado por parte de los usuarios y usuarias por seguir capacitándose y estar actualizados con las últimas témáticas y novedades clave para su producción y desempeño en el ámbito laboral", señaló Martin.

Finalmente, la autoridad de FUCOA detalló que dentro de los objetivos de la Escuela de Capacitación Online Chile Agrícola para este año, se ha definido potenciar una mayor participación de la comunidad en los cursos de capacitación disponibles, cuya oferta seguirá ampliándose; identificar y responder a las temáticas más buscadas por los usuarios, usuarias y visitantes de la plataforma, nutriendo al sitio web con dichos contenidos de interés; concretar un trabajo más estrecho con universidades que colaboran con la iniciativa, idealmente a través de actividades en aula con sus estudiantes de carreras relacionadas con el agro; y dar continuidad al Comité Chile Agrícola como instancia clave para la evolución constante de esta instancia de capacitación gratuita para los agricultores, agricultoras y la gente del mundo agrícola.