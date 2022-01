Coro Polifónico de Rancagua prepara conciertos para este verano

El primer concierto se llevará a cabo en conjunto con el Coro de la Universidad de Concepción mañana sábado 29 de enero a las 11 horas en el auditorio de la Universidad de O'Higgins, ubicada en Alameda Bernardo O'Higgins 611, Rancagua.

El evento denominado "Concierto Compartido", traerá por primera vez a la capital de O'Higgins a la agrupación de Concepción, en el marco de su gira aniversario N°67. En la oportunidad ambos coros interpretarán su propio repertorio y al finalizar unirán sus voces para cantar fragmentos de la obra "El Mesías" del compositor alemán Georg Friedrich Häendel, acompañados de la pianista Verónica Torres.

"Este evento unirá, a través de la música, a dos agrupaciones corales importantes en sus respectivas regiones. Una, con amplia tradición y renombre en la música chilena como es el Coro UDEC, y otra que en 5 años ha tenido un gran crecimiento y desarrollo como es el Coro Polifónico de Rancagua" indicó el maestro Eduardo Díaz, director de ambas agrupaciones.

El evento es gratuito, previa inscripción en el siguiente formulario https://forms.gle/ehFxwSGtKXY87XKp7. Quedan pocos cupos disponibles.

EL MESÍAS RENACE EN RANCAGUA

El segundo concierto se llevará a cabo en la Catedral de Rancagua, ubicada en Plaza Los Héroes, el miércoles 2 de febrero a las 20 horas, oportunidad en que la agrupación rancagüina interpretará una selección de "El Mesías"de Häendel, una de las obras musicales más interpretadas de la historia.

El coro interpretará varios fragmentos acompañados de la pianista Claudia Montes, entre los cuales se cuentan: "And the Glory of the Lord", "And He Shall Purify" además del reconocido"Hallelujah", entre otros.

En la ocasión participarán los solistas Eduardo Ponce (tenor) Paulina Delgado y Marcia Burgos (sopranos). Inscripciones gratuitas previa inscripción en https://forms.gle/DZb6biHxG822sL818. Para ambos eventos se solicitará pase de movilidad.