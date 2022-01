Más de 600 nuevos técnicos y profesionales se titularon en Santo Tomás Rancagua

En más de veinte carreras, dentro de diez áreas del conocimiento, el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás entregó sus títulos a quienes egresaron de sede Rancagua en el año 2021. Fue el retorno a las ceremonias presenciales en el Teatro Regional Lucho Gatica, tras un período pandemia que no sólo significó adaptar este tipo de ceremonias, sino también modificar la metodología de clases.

El Rector de Santo Tomás Rancagua, Manuel Olmos Muñoz, destacó que estos cambios no han afectado el perfil de egreso de los técnicos y profesionales de la casa de estudios: "Prueba de ello son las acreditaciones de ambas instituciones que obtuvieron una acreditación avanzada con 5 años, con ello se accedió al beneficio de gratuidad para nuestros estudiantes, primero en el CFT y luego en el IP. Mérito en este último de ser acreditado en plena pandemia con clases a distancia. Este reconocimiento da cuenta de la capacidad de adaptación de nuestro sistema que está preparado para enfrentar grandes desafíos como los que nos trajo el coronavirus", aseguró la autoridad.

Distinciones especiales

Como en cada fin de ciclo académico, Santo Tomás Rancagua entregó un reconocimiento a todos los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de notas en sus respectivas carreras. Dentro de este grupo, se destacó a quienes lograron la más alta calificación en cada institución, premio que quedó en manos de Isidora Belén Guzmán Dastre de Técnico en Educación Parvularia por el Centro de Formación Técnica; y Ximena Andrea Rojas Muñoz de Técnico en Trabajo Social por el Instituto Profesional.

El Colegio de Contadores también quiso reconocer a los titulados con un premio que consiste en un año de acceso a toda la capacitación que brinda la sede regional en calidad de colegiado. El reconocimiento fue para Sofía Constanza Vera Romero de Contabilidad General y Brayans Inostroza Muñoz de Contador Auditor.

Finalmente, el Rotary Club de Machalí entregó un reconocimiento a Laura Isabel Mallea Mallea de Ingeniería en Administración por encarnar los valores de la amistad y la solidaridad, en línea con la misión de los clubes rotarios de contribuir al desarrollo de la buena voluntad y la paz en el mundo.

La voz de los titulados

En la primera ceremonia, Luz Pilar Hermosilla Mecías de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena dio el discurso en representación de sus compañeros, recordando que llegó por primera vez a Santo Tomás para participar en un taller de comida peruana: "La experiencia realmente me encantó, conversé con el chef Miguel Martínez que estaba a cargo y le comenté que me hubiese encantado estudiar Gastronomía y él preguntó qué lo impedía. Yo sonreí y le dije: 'Mi edad, dejé hace mucho de estudiar'. Creo que esto nos pasa a muchos en las diferentes áreas. Luego él contestó con algo que no olvidaré jamás, dijo: "Luz, los límites se los pone uno" ... y así comencé un camino que jamás soñé transitar".

En la segunda ceremonia, el portavoz de sus compañeros fue Maximiliano Raúl López Guajardo, de Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, quien recordó que inicialmente no alcanzó un cupo en la carrera, pero luego lo llamaron cuando corrió la lista de espera: "Mi papá pidió permiso en su trabajo y volamos. Hoy puedo decir que fue la mejor elección y en estos momentos siento satisfacción plena". También recordó a quienes no pudieron llegar hasta esta etapa: "Las clases online fueron complicadas para todos, para aquellos que no tenían señal y quedaron en el camino, para nosotros y para los profesores, por lo que es aún más necesario agradecer profundamente a los docentes, a nuestras familias que creyeron y apostaron por nosotros pese a todas las dificultades, y a mis compañeros con quienes creamos un lazo de amistad hermoso".

Carla Alejandra Montecinos Villegas de Técnico En Educación Parvularia en la tercera ceremonia recordó su ingreso a la carrera en el 2018: "Durante ese primer año vimos la evolución de cada una, tanto personal como académica, y me detengo en un factor que fue clave dentro de este proceso: la unión y el compañerismo que siempre nos tuvimos, agradeciendo el apoyo, las palabras de aliento y la ayuda académica y emocional que nos brindamos cada vez que fue necesario". Fue así como lograron atravesar una etapa de grandes cambios y adaptaciones producto de la pandemia: "Aún así y frente a toda adversidad, cumplimos nuestro objetivo final con compromiso y humildad", aseguró Carla.

Finalmente, María José Hermosilla Fecci en la cuarta y última ceremonia recordaba que cuando decía que iba a estudiar Servicio Social, muchos lo asociaban con la entrega de cajas de mercadería en las municipalidades: "La carrera es mucho más que eso y busca transformar, aunque sea en un uno por ciento, la vida de los usuarios. Hace unos años entrábamos al Instituto sin saber realmente si ésta era la carrera apropiada para nosotros. Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría, y en este final compartimos todos una alegría, una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace unos años".