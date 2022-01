Presentan norma que otorga reconocimiento constitucional a gestión comunitaria del agua y saneamiento rural

La norma establece en su artículo primero que "Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna, lo que el Estado de Chile asegurará a todas las personas, garantizando agua potable y saneamiento de manera suficiente, segura, salubre, culturalmente adecuada, y de forma física y económicamente accesible. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo a los requerimientos de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales y zonas extremas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales".

Además, y en voz de Gloria Alvarado esta norma valora el trabajo de las y los gestores pues "esta norma reconoce y declara de rango constitucional la gestión comunitaria de agua de manera que lo que ya tiene más de 50 años siga proyectándose a través del tiempo que no se termine esta labor tan linda y ad honorem de dirigentes comunitarios. Hoy día estamos haciendo justicia con esta norma, valorando esta actividad para que permanezca en el tiempo".

La norma fue presentada este martes 18 de enero a la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, la que además de reconocer la labor en gestión de abastecimiento a más de 2 millones de personas en el país, presenta un modelo de gestión exitoso diferente al de las sanitarias. Gloria Alvarado mencionó al respecto que "es fundamental proteger este modelo, de manera que se mantenga a través del tiempo la forma autónoma, democrática y comunitaria de las localidades rurales y `periurbanas de administrar y gestionar sus servicios básicos y vitales, reconociendo la propiedad comunitaria del agua y su gestión".

Finalmente, Juan Rivera de Agresap agradeció la presentación de esta Iniciativa señalando que "por primera vez en Chile vamos a tener la posibilidad de conservar el agua que se nos quitó con el famoso Código de Aguas y con una Constitución que fue hecha no democráticamente en Chile. Hoy día no puede ser que estemos privilegiando las cerezas y el vino y no el derecho a tomar un vaso de agua de nuestra gente, tenemos mucha fe con todas las organizaciones y más de 7 mil dirigentes de poder lograr con esta norma que cada ser humano que nazca en este país tenga derecho a tener agua para subsistir. Tenemos fe de que con esta norma lo vamos a lograr".