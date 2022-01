Jóvenes de Centro de Justicia Juvenil de Graneros se vuelcan hacia la lectura

Con un especial saludo se llevó a cabo la ceremonia del proyecto "Libros para ser libre", consistente en la entrega de textos y novelas para jóvenes que cumplen sanción en el Centro de Justicia Juvenil de Graneros, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename) de O'Higgins, iniciativa propuesta por una de las adolescentes que en los próximos días habrá terminado su proceso para egresar del centro.

Una de las sorpresas gestionadas para la ocasión fue el saludo de la connotada y premiada escritora chilena Isabel Allende, quien amablemente respondió a la solicitud de la directora regional (s) del Sename, Pamela Urquhart, para ser parte de esta actividad.

Asimismo, se logró conseguir el apoyo de la Fundación Luksic, quienes se hicieron presentes con libros para cada uno de los jóvenes con el propósito de motivarlos en la lectura.

Yaritza, propulsora de la iniciativa, tenía la finalidad enseñarles a sus compañeros que la lectura puede ayudarlos en muchos aspectos, como lo que ha provocado en ella y su control en el consumo de drogas. "Leer me ayudó a controlar las ganas de consumir, el libro "Una vida sin límites" me enseñó que es uno mismo quien se pone obstáculos, y los no puedo no debemos decirlos; ojalá les sirva a los chicos, como me ha servido a mí", afirmó la joven.

En tanto, para la directora (s) Pamela Urquhart "La positiva respuesta fue una señal muy potente, porque nunca nos imaginamos que la mismísima Isabel Allende nos daría tal muestra de su nobleza; el mensaje que entregó a los jóvenes fue preciso y hubo muestras de emoción de varios de ellos".

"Con respecto al regalo que hizo la fundación Luksic, debo decir que fue algo que realizamos sin pensar en que podríamos tener tal respuesta. Nosotros enviamos una lista de títulos que podrían servir para que los adolescentes se motiven con la lectura y ellos, sin dudarlo, accedieron a comprarlos y enviarlos de regalo, fue algo muy motivante", destacó la autoridad.

Cabe mencionar que a esta cruzada también se sumaron funcionarios del Sename O'Higgins, de la Defensoría Penal Pública y cercanos, la cual tenía como objetivo ofrecer una variedad de títulos para que los jóvenes puedan acceder y así generar un hábito tremendamente positivo, el de la lectura.