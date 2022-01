Ingresan presentación reivindicando derechos de aguas para familias de agricultores

El hecho se origina luego de que los agricultores denunciaran públicamente a la DGA por no proveerles acceso a regadío, y por "Desconocerles sus derechos de aguas", lo que habría ocasionado una sequía que amenaza a sus cosechas, y que generaría millonarias pérdidas en dinero.

Luego de ingresar el documento, la concejal de la comuna, Evelyn Díaz, dijo que "Nosotros queremos que respeten los derechos de aguas que tienen ellos por escritura hace muchos años, nunca se han hecho valer. La solución pasa por ahí, y que puedan acceder a una bocatoma desde el río, que les sirva para el ingreso de agua. No -pueden- estar pidiendo restos de agua a lo Miranda, que es lo que les sobra. Que no sea una cosa de voluntad, sino que de derechos", afirmó.



La concejal continuó diciendo que "La respuesta de la Dirección de Aguas -hasta ahora- nunca ha sido por escrito, han dicho que "Los derechos que poseen se les otorgaron por un tiempo determinado en un período de sequía", pero con la abogada y el senador -electo, Juan Luis Castro- los revisamos y en ningún momento dice que es por el tiempo de sequía, -sino que sería- desde el tiempo de sequía en adelante".

Los afectados "Son 120 familias, y la pérdida podría llegar a cerca un millón de dólares, más de setecientos millones de pesos sino llega pronto el agua", sentenció Díaz.

Por otra parte, el senador electo por la región de OŽHiggins, Dr. Juan Luis Castro, fue categórico al señalar que "En esta presentación están en juego los derechos de los más débiles", acusando de paso, una "Falta de voluntad política en poder estar de su lado y no dejarlos simplemente a la deriva, que es lo que está sucediendo y lo que motivó está denuncia".

Castro, siguió diciendo que "Lo que le pedimos al órgano regulatorio es que deje la pasividad, la inacción. Esta región vive una crisis con declaración de emergencia hídrica, pero en esta institución no se nota la manera en que interviene para garantizarles, a las 120 familias, que no habrá pérdidas por un millón de dólares en los campos de Doñihue, porque no tienen acceso al bien esencial que queremos que tengan acceso".

A reglón seguido, el parlamentario señaló que esperan que se les conteste a la brevedad, precisando que de no contar con una "Respuesta plausible y razonable durante este mes de enero, vamos a ir a otros órganos, sobre todo a la Contraloría, que ya ha fallado reiteradamente a favor de los agricultores que se ven desposeídos del acceso al agua". "Queremos que intervenga la Dirección General de Aguas, que el MOP rápidamente resuelva este problema porque esto va a seguir escalando", aseveró.

Esto es representativo "de muchos otros agricultores que se ven sin los accesos pertinentes simplemente porque hay a quienes se le antoja llevar el cauce hacia otro lado, crear instalaciones, poner cemento de por medio, y no tienen derecho a lo que tenían garantizado en su origen, que era el regadío en sus tierras. Ese es el derecho esencial que estamos reivindicando", concluyó el diputado Juan Luis Castro.

Finalmente, Ricardo Acevedo, en representación de los agricultores, señaló que se han visto seriamente perjudicados con la situación, "Ya no damos más, acá hay quinientas hectáreas perdidas, perdimos setecientos litros de agua por segundo del Río Cachapoal. Acá las aguas están para los grandes y nos están dejando secos a nosotros. Aquí hay una deuda tremenda con nosotros, es muy grande. Hasta ahora estábamos regando con lo que le sobraba a Lo Miranda, pero ya es muy poca esa agua", cerró Ricardo Acevedo.