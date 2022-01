Estudiantes de Santo Tomás implementan taller de lengua de señas para ayudar a compañera sorda

La canción "Madre Tierra" de Chayanne fue interpretada en lengua de señas por un grupo de estudiantes de Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° Básico. De esta manera, cerraron un taller que nació para apoyar a Dayana Meza, estudiante sorda de primer año en Santo Tomás Rancagua.

Las relatoras fueron Darinka Correa y Hellen Peña; ambas tituladas de la carrera Técnico en Educación Especial de Santo Tomás. "Me siento feliz de que me escogieran para apoyar a Dayana que estaba muy sola y le era difícil comunicarse, faltaban personas que pudieran brindarle ayuda. Muchos eran cómodos solicitando la ayuda del intérprete en lengua de señas. Me siento orgullosa como persona sorda de poder luchar, de aprender más señas para generar esa accesibilidad, porque no hay apoyo", comenta Hellen.

"Eso derribó una barrera, para mí fue algo muy hermoso y me siento más positiva que antes", asegura Dayana Meza que agradece a Hellen y Darinka por este taller. "Me siento contenta en Santo Tomás porque comparten conmigo, me preguntan, me invitan, se comunican. Hay derecho a la integración y a la inclusión", agrega.

Valeria Muñoz fue una de las estudiantes que participó en el taller: "Era un sueño poder entender y comunicarme con señas y si me encontraba a alguien en la calle, decir, 'yo te puedo ayudar'. Es muy fácil y de mucha ayuda poder entender las señas, es una lengua que debería estar como enseñanza en los colegios", comenta la también estudiante de Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° Básico.

Y en este taller de lengua de señas también participó la docente Verónica Pérez, quien dicta la asignatura Desarrollo Personal y Social: "Para mí es súper importante la parte inclusiva y humana de la gente, creo que esto me ayudó muchísimo a entender desde otra perspectiva y no sólo uno que está educando, nos vamos a encontrar con ellos y creo que todos debiéramos saber algo de lengua de señas".