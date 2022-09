Padres agradecidos de Peralillo reconocen a funcionarios de HRLBO: "su profesionalismo significó la vida de nuestra hija"

Catherine Arenas tenía pocas semanas de gestación, un embarazo que hasta entonces no denotaba riesgos, acontecimiento esperado con ansias por ella y su marido Edison Quintanilla, ambos de Peralillo. No obstante, llegado su segundo control, la historia cambiaría abruptamente, haciendo inminente su traslado hasta el Hospital Regional del Libertador Bernardo O'Higgins (HRLBO).

Edison, evocando lo sucedido manifestó, "Catherine ya había tenido un aborto espontáneo antes y había sido diagnosticada con incompetencia cervical. Este nuevo embarazo era una segunda oportunidad, aunque algo no iba bien y eso significó venirnos rápido de Santa Cruz a Rancagua, derivados al Hospital Regional". Agregando, "Cuando llegamos acá, ella presentó un sangrado, la ingresaron a la Unidad de Embarazo Patológico, intentaron un cerclaje para evitar que se adelantara el nacimiento, pero ya había empezado a perder líquido amniótico. Tenía 17 semanas de embarazo y su condición, advertida por los médicos, arriesgaba la vida de Catherine y el bebé, incluso se nos planteaba entonces la posibilidad de abortar. Con mucha fe en dios, desistimos de ello y seguimos adelante".

Con lo anterior y reviviendo esos momentos Catherine expresó, "Entré a la Unidad de Embarazo Patológico y me quedé hospitalizada cuatro meses, con un diagnóstico desfavorable, pero sin perder la ilusión". Añadiendo, "Las ecografías indicaban que no había desarrollo pulmonar, probablemente no iba a sobrevivir. Pero todo fue cambiando, en un último examen se observó que el bebé tenía hipo, había función pulmonar, había aumentado su peso de 700 gr. A un kilo". En ese contexto y cursando la semana 28, Catherine era ingresada en la Unidad de Parto Integral (UPI) del Hospital Regional 11 semanas después, para dar a luz a "Esperanza", bautizada así en virtud de la lucha dada por la sobrevivencia de la pequeña.

"Nació midiendo 34 centímetros y pesando un kilo 27 gramos. Por ser prematura fue hospitalizada dos meses, mientras yo tuve que quedarme un mes más. Me acuerdo que los médicos nunca me dejaron sola, me apoyaron las Tens, nutricionistas, auxiliares, matrones, todo el equipo. Por eso habiendo pasado un par de meses de que naciera Esperanza, teníamos que venir hasta acá", sostuvo Catherine recorriendo el centro hospitalario junto a su esposo para destacar al equipo de salud a través de un presente. "Es bueno reconocer el profesionalismo de los funcionarios de esta unidad, destacar su buen trabajo, al mismo tiempo motivarlos a que sigan así, mejorando cada día. Lo mismo a aquellas mujeres que están viviendo una experiencia cercana a la nuestra, para que no pierdan la fe, porque lo que pasó conmigo también es posible para ellas", destacó contenta la nueva mamá.

Lorenzo Labra, matrón supervisor (S) del centro de salud regional, recordó la entereza de Catherine durante su hospitalización y tratamiento del cuál fue partícipe, "Ella tenía interés en continuar su embarazo pese a los riesgos que involucraba. Nuestro equipo desarrolló un plan de manejo clínico estricto, con un constante monitoreo de la paciente, tratamiento antibiótico preventivo con control de parámetros infecciosos muy rígido, asistiéndola desde lo más básico mientras ella mantenía reposo absoluto. El resultado a pesar del pronóstico, pareciera un milagro, pero fuimos muy rigurosos porque lo más importante era la vida de nuestras dos pacientes".

El ginecólogo, Dr. Juan Gabriel Figuera por su parte, agradeció el reconocimiento realizado por esta familia, subrayando al término de la visita, "Si no contáramos con una Neonatología y unidad de Embarazo Patológico de vanguardia como quedó en manifiesto en este caso de alta complejidad, los resultados quizás no habrían sido tan óptimos. Nos sentimos orgullosos de que haya llegado a buen final, en eso hay mucho del trabajo y dedicación entregados".