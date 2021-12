Seremi Francisco Ravanal informa sobre campaña “Activa Tu Modo Parque” del MINVU

“Activa tu Modo Parque” es la nueva campaña de prevención Covid-19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que busca difundir las medidas sanitarias recomendadas por el Minsal en los parques urbanos.

“Hace unos días, el Ministro Felipe Ward, ya estuvo oficialmente informando sobre esta nueva campaña del Minvu, que abarca seis grandes sugerencias que permitirán a las familias disfrutar de los parques urbanos sin riesgos de contagio. La idea es que todas las personas las apliquen y que nos cuidemos, entre todos para seguir avanzando. En este sentido, no hay que olvidar que la pandemia no se ha acabado y que no debemos bajar la guardia al respecto”, indicó el Seremi de Vivienda y Urbanismo en O’Higgins, Francisco Ravanal.

Asimismo, la autoridad agregó que “Si bien, nuestro objetivo con esta campaña es la prevención, también queremos fomentar las actividades deportivas y de esparcimiento en nuestra red de parques urbanos. Al respecto, es importante que nuestros vecinos y vecinas sepan que contamos en Rancagua con el Parque Cordillera, administrado por Serviu O’Higgins, que tiene para uso público juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mesas de ajedrez, áreas verdes, multicanchas, etcétera. Además, como ministerio, hemos invertido en la construcción o el mejoramiento de grandes áreas verdes de la región y que hoy también están disponibles para el uso de las familias como el Parque Los Vientos de Marchigüe, Parque Oriente de Rengo; Parque Pupuya de Navidad; Parque Los Ciruelos de Pichilemu; Parque La Paz de Santa Cruz, Parque Abel Bouchon de San Fernando, Parque Campesino de Lolol, entre otros”.



RECOMENDACIONES

1. Respetar el distanciamiento físico: Un metro, entre personas y cinco metros entre grupos.

2. No utilizar bebederos (en la red de parques urbanos del Minvu no estarán habilitados). Llevar botellas de agua personales.

3. Respetar las instrucciones y normativas del recinto. No ingresar a los lugares con restricción de acceso.

4. Uso de mascarilla obligatorio para todos y en todas las actividades.

5. Evitar el contacto físico al saludar.

6. Evitar el contacto con superficies y trae tu alcohol gel para el recorrido.

Más información sobre estas medidas en www.minvu.cl