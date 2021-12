Campaña para prevenir quemaduras con fuegos artificiales

- En la oportunidad, autoridades hicieron un llamado a No comprar, No usar y No vender fuegos artificiales, para prevenir quemaduras durante las fiestas de fin de año.

Cerca del mediodía del miércoles se hizo el lanzamiento oficial en San Fernando de la tradicional campaña "No uses, No compres y No vendas Fuegos Artificiales, organizada por COANIQUEM y que cuenta con el apoyo de carabineros y el Ministerio de Salud, y que tiene como objetivo principal prevenir las quemaduras por fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año, como también al No uso ilegal de artefactos explosivos.

En el lanzamiento de la campaña estuvo presente la Coordinadora Regional de la Fundación Coaniquem Javiera Fuentes Arenas, junto al jefe de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de San Fernando, Suboficial Jhon Alfaro Hidalgo y el encargado de la Oficina de Autoridad Fiscalizadora de Armas y Explosivos, Raúl Ugalde Soto.

La finalidad principal que tiene la campaña es crear conciencia y llamar a la gente a no usar ni vender fuegos artificiales. "Nuestro llamado ahora es a que las personas denuncien este tipo de ventas, compras o manipulaciones de fuegos artificiales. La campaña la estamos realizando hace ya 25 años en todo el país como también en regiones. A nivel provincial la campaña la estamos lanzando hoy en la comuna de San Fernando", señaló Javiera Fuentes coordinadora de Coaniquem.

En tanto, el jefe de la Oficina de Integración Comunitaria de carabineros, Jhon Alfaro señaló que, si bien el uso de estos fuegos de artificios está penado por la ley, "Lamentablemente, siempre en estas fechas tenemos casos de personas, especialmente niños que resultan con quemaduras producto de su mal utilización".

Finalmente, el encargado de la Oficina de la Autoridad Fiscalizadora de Armas y Explosivos Raúl Ugalde que abarca las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, precisó que dicha campaña está basada directamente en el uso de los fuegos artificiales, que fuera de estar penado por la ley 17,798 incluye penas privativas de libertad y multas.

"El uso de todo tipo de artefactos explosivos y pirotecnia está penado por la ley debido a que ingresan de manera clandestina sin las respectivas medidas de seguridad causando daños colaterales generalmente en los menores sin la debida autorización y conocimiento para su manipulación. Para eso hay unos permisos especiales que se otorgan. En estos momentos la campaña se está lanzando para que la gente tome real conciencia del daño que provoca este tipo de elementos a las personas, animales y medio ambiente", finalizó diciendo Raúl Ugalde.