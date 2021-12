PDI inauguró nuevo cuartel en San Francisco de Mostazal

Durante una ceremonia encabezada por Sergio Muñoz Yañez, director general de la PDI, se llevó a cabo la inauguración del Cuartel Policía de Investigaciones Mostazal, edificio cuya construcción comenzó en abril del año 2018 y que, desde hoy, inicia actividades de manera oficial, con una dotación de 33 funcionarios.

En la actividad, que contó con la presencia del Gobernador Regional Pablo Silva, el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán y Santiago Gárate, alcalde de la comuna de San Francisco de Mostazal, entre otras autoridades regionales, se dio a conocer que el edificio albergará una Brigada Investigadora de Robos (BIRO), decisión estratégica sustentada en los delitos que tienen mayor predominancia en el sector norte de la Región de O'Higgins. Sin embargo, a pesar de su ubicación, la brigada especializada tendrá jurisdicción en las 33 comunas pertenecientes a las provincias del Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.

La encargada de abrir los discursos dirigidos a los asistentes, fue la Jefa de la Región Policial del Libertador General Bernardo O'Higgins, prefecta inspectora Sandra Gutiérrez Pérez, quien señaló en su alocución que "Es un día muy especial para la comunidad de Mostazal y, por supuesto, para nosotros, la Policía de Investigaciones de Chile, ya que a través de ustedes vemos tangible la evaluación, el respeto y la confianza que la ciudadanía ha depositado en su PDI. Nuestro trabajo y vuestra confianza, fueron los cimientos para que la Ilustre Municipalidad de Mostazal y el apoyo del Gobierno Regional, lograran el financiamiento, construcción e implementación de este nuevo edificio. Este nuevo cuartel, que posee los espacios, equipos y recurso tecnológicos necesarios para desarrollar nuestras diferentes funciones, no sólo viene a garantizar un buen servicio a las personas que lo requieran, sino también, a mantener y mejorar la calidad de las investigaciones, considerando la ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales inexcusables".

La implementación del recinto que cuenta con 15.586 m² construidos, tuvo un costo de $1.564.070.847, lo que fue financiado, en su integridad, por la Municipalidad de Mostazal. Por otra parte, la adquisición de equipos y equipamiento tuvo un costo de $321.919.000, lo que fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En ese sentido Santiago Gárate, alcalde de la Municipalidad de Mostazal señaló que "Tenemos una inversión demasiado grande y linda a la vez, un compromiso con la PDI y ellos hacia nosotros, para que demuestren su trabajo hacia nuestros vecinos. Esta PDI que tenemos en Mostazal es un lujo, no tan solo para Mostazal, sino que también para Graneros, Codegua. Estamos trabajando de común acuerdo con estos alcaldes, y va a servir para toda la región (el cuartel PDI), no tan solo para notros".

Entre sus principales características, el edificio es energéticamente eficiente, cuenta con accesos universales y un sala de entrevista para personas en situación de discapacidad. Además, posee una de las dos salas de Entrevista Investigativa Videograbada que la PDI tiene en la región, dependencias que tendrán un rol fundamental desde octubre del año 2022, cuando la Ley 21.057, que regula aquel procedimiento investigativo, entre en vigencia en O'Higgins.

Entre las autoridades que se dirigieron a los presentes, el gobernador Regional Pablo Silva, destacó de la PDI "La labor de investigación y el control de la delincuencia que hacen en la Región de O'Higgins. Aquí, hay una inversión de parte del municipio y también del Gobierno Regional. A mí me gusta ser justo, no es algo que yo haya aprobado (la inversión para el equipamiento del cuartel PDI), sino que es algo que se aprobó cuando Ricardo (Guzmán) era intendente, y nosotros le queremos dar continuidad, y así hemos hecho con todos los proyectos (...) porque creemos que del desarrollo de la región no tiene colores políticos, sino de colaboración".

Al cerrar la actividad, y en referencia a la implementación de una unidad especializada en la puerta norte de O'Higgins, el director general de la PDI indicó que "la prospección de escenarios nos está dando los lineamientos para poder nosotros tomar decisiones, y en ese contexto se ha decidido instalar la Brigada de Robos que va a responder a las necesidades de estas tres comunas (Mostazal, Graneros y Codegua). La proyección es ir incorporando nuevas especialidades, de acuerdo a las contingencias. La importancia es destacar la concreción de un proyecto anhelado, un sueño que hoy se hace realidad, y que nos permitirá desarrollar nuestras funciones en el mejor estándar".

El nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones, que se encuentra ubicado en Camino Real N°120 (Ruta H-10), comuna de San Francisco de Mostazal, ya se encuentra en operativo para recibir usuarios que requieran de los servicios de la PDI.